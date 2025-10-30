ختام الأسبوع الأول من المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم

اختتمت جامعة المنصورة، اليوم الخميس، فعاليات الأسبوع الأول من المبادرة، في إطار المبادرة الرئاسية "تمكين"، التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتمكين الطلاب ذوي الهمم بالجامعات المصرية، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي

شهدت فعاليات الختام الدكتور شريف خاط. رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ سعد عبد الوهاب، أمين عام الجامعة، والدكتورة نانيس البلتاجي، مدير مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور إبراهيم أبو زيد، نائب مدير المركز، والدكتورة داليا خليفة، مدير إدارة النشاط الفني بإدارة رعاية الطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، والطلاب ذوي الهمم، وطلاب الجامعة.

تهدف المبادرة إلى تعزيز دمج وتمكين الطلاب ذوي الهمم في المجتمع الجامعي، من خلال نشر الوعي بثقافة الشمول والمساواة بين طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، والتعريف بالخدمات التي تقدمها مراكز دعم الطلاب ذوي الهمم بالجامعات، بما يضمن حصولهم على فرص متكافئة في التعليم والمشاركة في الأنشطة الجامعية.

وخلال الفعالية، قام الدكتور شريف خاطر بجولة تفقدية لعدد من الأنشطة الرياضية، شملت ألعاب الشطرنج والسُّلَّم والثعبان، وأجرى حوارات ودية مع عدد من الطلاب المتميزين، سواء في التحصيل العلمي أو في مجالات الأنشطة المختلفة، حيث استمع إلى آرائهم وتطلعاتهم، وتبادل معهم الحديث حول احتياجاتهم وتجاربهم داخل الجامعة.

وقدم فريق الإشارة بالمركز أغنية "بطل الحكاية" مترجمة بلغة الإشارة، كما زار رئيس الجامعة معرض الأنشطة الفنية، الذي تضمن مشروعات تخرج من قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية، وضم أعمالًا متميزة من إنتاج الطلاب ذوي الهمم، منها مجسمات تدريبية نُفذت بالتعاون مع كلية التمريض، التي شاركت في جانب متميز من أنشطة المبادرة، إلى جانب العديد من الأعمال الفنية والابتكارات اليدوية، حيث أهدى الطلاب رئيس الجامعة ساعة فنية مصنوعة من مادة الريزن من صنعهم الخاص.

كما تفقد رئيس الجامعة مكتبة المركز، وأثنى على الكتب المطبوعة بطريقة "برايل"، والأجهزة التكنولوجية المساعدة التي تقدم الدعم التقني للطلاب ذوي الإعاقة؛ لتيسير العملية التعليمية.

وشملت الجولة أيضًا زيارة معامل الحاسب الآلي، ثم لقاءً تفاعليًّا مفتوحًا مع الطلاب، أُدير بلغة الإشارة لتمكين جميع الحضور من المشاركة، حيث استمع رئيس الجامعة إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير الخدمات المقدَّمة لهم.

تطوير مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع نطاق خدماته

وفي كلمته، أكَّد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن تفعيل المبادرة الرئاسية "تمكين" يأتي امتدادًا لرؤية القيادة السياسية في بناء مجتمع جامعي يكرّس مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بالطلاب ذوي الهمم من خلال تطوير مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع نطاق خدماته؛ ليشمل الدعم الأكاديمي والتكنولوجي والنفسي والاجتماعي.

جامعة المنصورة كانت من أوائل الجامعات المصرية التي أسست مركزًا متخصصًا لدمج وتمكين ذوي الهمم

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة المنصورة كانت من أوائل الجامعات المصرية التي أسست مركزًا متخصصًا لدمج وتمكين ذوي الهمم، يعمل على رفع الوعي المجتمعي داخل الحرم الجامعي، وتقديم تدريبات متخصصة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتوفير بيئة تعليمية دامجة تتيح للطلاب ذوي الإعاقة المشاركة الكاملة في الأنشطة التعليمية والطلابية.

وأعرب الدكتور شريف خاطر عن سعادته بما شاهده من إبداع وإرادة لدى طلاب المركز، مؤكدًا أن ما يقدمونه من فنون وابتكارات يعكس قدرتهم على التميز والمنافسة، وأن الجامعة مستمرة في توفير كل سبل الدعم لهم.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عطية البيومي إلى أن جامعة المنصورة تبنت منذ سنوات نهجًا متكاملًا في رعاية الطلاب ذوي الهمم، من خلال الدمج الكامل في الأنشطة الجامعية، وتوفير بيئة تعليمية ميسَّرة تضمن لهم المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات.

كما أكَّد أن مبادرة "تمكين" جاءت لتترجم هذا الالتزام المؤسسي إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع، تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة داخل الجامعة وخارجها.

تطوير برامجه بما يلبي احتياجات الطلاب ويدعم قدراتهم الأكاديمية

فيما أوضحت الدكتورة نانيس البلتاجي أن فعاليات الأسبوع الأول من المبادرة بجامعة المنصورة شهدت تفاعلًا واسعًا من الطلاب ذوي الهمم وطلاب الجامعة، مؤكدة أن المركز يواصل العمل على تطوير برامجه بما يلبي احتياجات الطلاب ويدعم قدراتهم الأكاديمية والشخصية، كما أعربت عن شكرها العميق لإدارة الجامعة على الدعم المستمر لذوي الهمم وتعزيز ثقافة الدمج.

ورشة فنية بعنوان "طواجن السعادة

وشاهد رئيس الجامعة فعاليات ورشة فنية بعنوان "طواجن السعادة"، وهي ورشة مبتكرة نفذها الطلاب تحت إشراف إدارة النشاط الفني، تضمنت تصميم قوالب من الكيك يصنعها الطلاب بأنفسهم ويقومون بتلوينها بألوان آمنة، في تعبير فني يجمع بين المهارة والإبداع والبهجة.

وفي ختام اليوم، كرمت إدارة المركز الدكتور شريف خاطر والدكتور محمد عطية البيومي تقديرًا لدعمهما المستمر للمركز وللطلاب ذوي الهمم، وقدمت لهما هدايا تذكارية من صنع الطلاب، أعقبها التقاط صورة جماعية جمعت قيادات الجامعة والطلاب المشاركين.

ختام فعاليات الأسبوع الأول من المبادرة الرئاسية "تمكين

ويُعَدّ هذا اليوم ختام فعاليات الأسبوع الأول من المبادرة الرئاسية "تمكين"، التي تُنظَّم داخل الجامعات المصرية، على أن تتوالى الفعاليات كل يوم خميس من شهر نوفمبر المقبل، وتختتم فعاليات المبادرة في الرابع من ديسمبر 2025، تزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، استمرارًا لالتزام جامعة المنصورة بتفعيل أهداف المبادرة الرئاسية "تمكين"، ودعم مبدأ تكافؤ الفرص داخل المجتمع الجامعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.