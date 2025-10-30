هافال تعرض H7 Hybrid وNew H6 وJolion FL في فعاليات LDX Auto 2025

شاركت سيارات هافال، في فعاليات LDX Auto المنعقد خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 2025، لاختبار قيادة عدد من طرازاتها أبرزها H7 Hybrid، وNew H6، وJolion FL، ضمن منطقة تجارب.

زودت السيارة هافال على محركي الكهرباء والبنزين في الأداء، والذي يعد نقطة قوة وتميز وخاصة في السيارة الهافال H7 الهجينة التي تجمع بين الأداء القوي والكفاءة في استهلاك الوقود، مع تصميم يعكس الفخامة ولغة العصر".



تعتمد السيارة على منظومة هجينة (Hybrid Electric Vehicle) متطورة تضم: محرك بنزين توربيني سعة 1.5 لتر، ومحرك كهربائي يعمل بتناغم مع محرك البنزين لتقديم قوة إجمالية تصل إلى 240 حصانًا وعزم دوران يبلغ 530 نيوتن.متر، وناقل حركة أوتوماتيكي كهربائي (DHT) بذكاء فائق يضمن انتقالًا سلسًا بين أنماط القيادة.

تتميز H7 HEV بثلاثة أوضاع للقيادة: الاقتصادي – الرياضي – الكهربائي النقي (EV)، لتمنح السائق تجربة قيادة مريحة ومرنة في مختلف الظروف.

تجمع السيارة بين الفخامة وروح المغامرة في تصميم داخلي مبتكر يعكس طابعًا ديناميكيًا يثير الحماس للانطلاق والاستكشاف، إلى جانب التطور التقني الذي يمنح تجربة قيادة متكاملة.

تضم المقصورة شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، وشاشة وسطية تعمل باللمس قياس 14.6 بوصة تدعم أنظمة Wireless Apple CarPlay and Android Auto Apple CarPlay، مع نظام صوتي محيطي فائق الجودة من 8 سماعات يمنح تجربة استماع غامرة.



كما زُوّدت السيارة بمكيف هواء مزدوج المناطق مع تحكم مستقل للمقاعد الخلفية، ومقاعد جلدية فاخرة قابلة للتعديل كهربائيًا مزودة بخاصيتي التبريد والتدفئة في المقاعد الأمامية، بالإضافة إلى إضاءة داخلية محيطية متعددة الألوان تضفي أجواءً راقية وحيوية أثناء القيادة الليلية.

أنظمة أمان متكاملة



تعد Haval H7 HEV من أكثر السيارات تطورًا في فئتها بفضل مجموعة شاملة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، والتي تشكل إحدى نقاط التميز الفريدة (USP) للسيارة، وتشمل تلك الأنظمة: نظام الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ (AEB)، ونظام التنبيه من الاصطدام الأمامي (FCW)، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار (LKA)، ونظام التحذير عند مغادرة المسار (LDW)، ونظام مراقبة النقطة العمياء (BSD)، ونظام التحذير من حركة المرور الخلفية (RCTA)، ونظام التنبيه من المركبات العابرة أثناء الرجوع للخلف (RCTW)، ونظام مثبت السرعة الذكي (SCC).



ونظام التعرف على إشارات المرور (TSR)، وكاميرات محيطية بزاوية 540 درجة تمنح رؤية شاملة للمحيط، ونظام المساعدة على الركن الذاتي (Auto Park)، وكذلك تتضمن وسائل أمان مثل: 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، وتتكامل هذه الأنظمة لتوفر أعلى مستويات الأمان والثقة في كل رحلة، سواء داخل المدينة أو على الطرق السريعة.

