ضياء رشوان: مصر تواصل دورها الريادي في أفريقيا رغم التطورات في المنطقة

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أنه رغم ما تشهده منطقة الشرق الأوسط، والبيئة الإقليمية المحيطة بمصر من تطورات وأحداث، توجه لها مصر الكثير من الاهتمام والجهود لحماية أمنها القومي وتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد، ورغم ما فرضته المتغيرات العالمية من أعباء وتعقيدات على الدول النامية ومن بينها مصر.

قضايا القارة الأفريقية

وقال: “إن ذلك لم يشغل مصر عن الاستمرار في مسئوليتها ودورها القيادي النشط في القارة الأفريقية، حيث أثبت التطورات الأخيرة أن القارة الأفريقية وقضاياها ما زالت في بؤرة اهتمامات السياسة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الدور المصري المحوري والريادي يتواصل من أجل صالح كل شعوب القارة، كما أن الاهتمام المصري بأفريقيا يواكب التطورات الراهنة وانعكاساتها على دول القارة، ويدرك مدى التغير في أولويات احتياجات أفريقيا والقضايا المستجدة على قائمة العمل الأفريقي المشترك، نتيجة المتغيرات الدولية والإقليمية المتلاحقة وانعكاساتها على دول القارة خاصة في مجال التنمية والتمويل والديون والاقتصاد والتجارة والأمن والمتغيرات المناخية وقضايا البيئة وغيرها”.

الاتحاد الأفريقي

كما أشار ضياء رشوان إلى أن الرئيس شارك في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي من منطلق رئاسة مصر "قدرة إقليم شمال أفريقيا"، وكذلك رئاسة مصر "للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "النيباد"، حيث استعرض الرئيس أمام القمة الجهود التي قامت بها مصر لتطوير العمل في كل من الآليتين التي تولت رئاستيهما، بما يؤدي إلى تعزيز السلم والأمن في القارة الأفريقية، ويدعم أهداف التنمية والاستقرار في أنحاء القارة.

تنمية القارة الأفريقية

وتناولت الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي أمام القادة في اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي النيباد، الدور المحوري الذي قامت به اللجنة تحت الرئاسة المصرية لها في المجالات التنموية بالقارة الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بسبل سد الفجوة التمويلية للتنمية، وتنفيذ أجندة أفريقيا (2063) وتطوير الاستثمار في الموارد البشرية الأفريقية والاهتمام بملفات التعليم والصحة ومواجهة التغيرات المناخية، كما تضمنت كلمة الرئيس التأكيد على وجود فرص جديدة أمام القارة الأفريقية لتحقيق التنمية والازدهار وذلك رغم التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة.

تعزيز آليات السلم والأمن في أفريقيا

ودعا الرئيس السيسي إلى تضافر الجهود وتعزيز الآليات الإقليمية المعنية بالسلم والأمن لمواجهة التحديات المعقدة والمتشابكة التي تهدد أفريقيا مثل النزاعات المسلحة والإرهاب الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتداعيات التغيرات المناخية، مستعرضًا جهود مصر في إطار إقليم شمال أفريقيا الذي تولت رئاسته خلال العامين الماضيين انطلاقا من إيمان مصر الكامل بأهمية الاستعداد والتعاون لحماية مقدرات الشعوب الأفريقية وتحقيق تطلعاتها في الأمن والاستقرار والازدهار، إضافة إلى ريادة مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.

واختتم رشوان:" إن مواصلة مصر لدورها ومسئوليتها ورسالتها تجاه القارة الأفريقية يراعي ويواكب المتغيرات التي تحدد أولويات واهتمامات واحتياجات أفريقيا من فترة لأخرى.. تتواءم مصر معها، وتقدم كل ما تستطيع من خبرات وقدرات ومكانة عالمية لصالح قضايا شعوب أفريقيا".

جاء ذلك في افتتاحية العدد الجديد من دورية "آفاق أفريقية" والذي تضمن ملفا تحت عنوان تحت عنوان "تفاقم أزمة الديون الأفريقية.. في ظل عالم متأزم" متضمنًا دراسةعن أبعاد ومؤشرات أزمة الديون بالبلدان الأفريقية، ودراسة ثانية عن حلول ومبادرات لحل أزمة الديون الأفريقية، ودراسة ثالثة عن آلية مبادلة الديون ودورها في حل أزمة الديون الأفريقية، ودراسة أخرى عن آلية مسح الديون في أفريقيا.. إضافة إلى تقرير يدعو إلى البحث عن مسارات بديلة لإدارة ديون أفريقيا السيادية.

السياسة الخارجية تحاك أفريقيا

كما تضمن هذا العدد من الدورية دراسة عن “توجهات السياسة الخارجية الأمريكية نحو أفريقيا في ظل الولاية الثانية لترامب”، ودراسة أخرى عن الحرب العالمية الرقمية وتعزيز استعمار إفريقيا، وتضمن العدد عدة تقارير عن الانتخابات العامة في كل من السنغال وموزمبيق وناميبيا وغانا، وتقرير خاص عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمرحلة الانتقالية في الجابون.

ويضم العدد مجموعة من التقارير والمتابعات فضلًا عن الأبواب الثابتة التي جاءت جميعها بالأسلوب علمي ورصين يتفق مع طبيعة هذه الدورية التي حصلت على ترقيم دولي من أكاديمية البحث العلمي في مصر باعتبارها اصدارًا اكاديميًا متخصصا فريدًا في تخصصه.

دورية آفاق أفريقية

وأشار رئيس "هيئة الاستعلامات" إلى أن دورية "آفاق أفريقية" هي دورية ربع سنوية علمية محكمة تهدف لمتابعة أبرز وأهم القضايا الأفريقية في مختلف المجالات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، ويتم إصدارها بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية، ويرأس تحريرها عبد المعطي أبو زيد، مستشار الإعلام الخارجي بالهيئة،ومستشار التحرير لها الدكتور محمد عاشور الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، ومدير تحريرها الدكتور علي محجوب، ويتم توزيعها على مختلف المؤسسات الوطنية والجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الصحفية والإعلامية والسفارات الأفريقية بمصر ومكاتبنا الإعلامية بالخارج، وكافة المهتمين بالشؤون الأفريقية.

