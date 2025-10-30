النتيجة النهائية لانتخابات غرفة الرعاية الصحية للدورة 2025 – 2029

عقدت اليوم انتخابات غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية للدورة الجديدة 2025 – 2029، وسط حضور مميز من أعضاء الجمعية العمومية، حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز 12 عضوًا بالتزكية، في مشهد يعكس حالة التوافق داخل القطاع الصحي الصناعي على دعم القيادات والخبرات القادرة على مواصلة جهود تطوير القطاع وتعزيز تنافسيته.

وجاء تشكيل مجلس الإدارة الجديد موزعًا على ثلاث فئات كالتالي:

في فئة المنشآت الكبيرة: الدكتور علاء عبد المجيد، الدكتور أحمد عز، الدكتور محمد حبلص، والدكتور أيمن هاني.

وفي فئة المنشآت المتوسطة: الدكتور خالد سمير، الدكتورة غادة الجنزوري، الدكتور مصطفى الأسمر، والدكتور يحيى محمد مرسي.

أما فئة المنشآت الصغيرة فقد ضمت: الدكتور عمرو حمزة، الدكتور أحمد ماضي أبو العزايم، الدكتور هاني شريف، والدكتور عمرو عبد الهادي.

يُذكر أن غرفة الرعاية الصحية خلال الدورة الماضية حققت نجاحات ملحوظة في عدد من الملفات الحيوية، على رأسها ملف التدريب والتأهيل المهني للعاملين في القطاع الصحي، حيث أولت اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة الكوادر، وأسست برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الطبية والإدارية، مما انعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة.

كما اهتمت الغرفة بملف السياحة العلاجية وسعت لتطوير هذا القطاع الحيوي من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في هذا المجال.

كما شاركت الغرفة بفاعلية في كافة القوانين والتشريعات الخاصة بالشؤون الصحية، وساهمت في المحافل واللجان الصحية المختلفة، إلى جانب تعاونها المستمر مع الهيئات الصحية مثل هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بهدف رفع الوعي الصحي لدى المنشآت الطبية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في القطاع الخاص.

وقال الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات: إن الغرفة قامت خلال الدورة السابقة بجهود كبيرة في ملفات التدريب والسياحة العلاجية والتشريعات الصحية، ومن المتوقع أن تواصل العمل على تعميق هذه الملفات لخدمة الأعضاء والقطاع ككل.

