المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في أبو النمرس

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب حريق نشب في عقار بقرية الريغة بأبو النمرس، وتم السيطرة عليه دون إصابات.



اشتعال حريق في شقة في قرية الريغة

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اشتعال حريق، بقرية الريغة، التابعة لمركز شرطة أبو النمرس.



انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتبين أن النيران اشتعلت بالطابق الثاني في عقار، مما أسفر عن حدوث تلفيات وتفحم بمحتوياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

