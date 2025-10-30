الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في أبو النمرس

حريق شقة
حريق شقة

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب حريق نشب في عقار بقرية الريغة بأبو النمرس، وتم السيطرة عليه دون إصابات. 

اشتعال حريق في شقة في قرية الريغة

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اشتعال حريق، بقرية الريغة، التابعة لمركز شرطة أبو النمرس.


انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتبين أن النيران اشتعلت بالطابق الثاني في عقار، مما أسفر عن حدوث تلفيات وتفحم بمحتوياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

