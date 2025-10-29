الأربعاء 29 أكتوبر 2025
حبس 10 أشخاص بتهمة استغلال 16 طفلا في أعمال التسول بالجيزة

أمرت النيابة العامة بحبس 10 أشخاص بتهمة استغلال 16 طفلا في أعمال التسول واستجداء المارة بنطاق محافظة الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهمين 6 رجال و4 سيدات، لـ 6 منهم معلومات جنائية، يستغلون أطفال أحداث في التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، مما يعرض الأطفال الأحداث للخطر حال تسولهم وبيع السلع بهذه الطريقة.

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي باستغلال الأطفال والحصول على متحصلاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وجرى تسليم المجني عليهم لأهليهم، وأُخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول إلى أهليهم في إحدى دور الرعاية.

الجريدة الرسمية