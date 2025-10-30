دوري المحترفين، تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين بـ 6 مواجهات.

دوري المحترفين، مواعيد مباريات اليوم في افتتاح الجولة الـ 11

لافيينا ضد راية - 3.30 عصرا – ملعب الأسيوطي سبورت

مالية كفر الزيات ضد الإنتاج الحربي - 3.30 – ملعب مالية كفر الزيات

ديروط ضد بترول أسيوط - 3.30 – ملعب بني سويف

القناة ضد مسار - 3.30 – ملعب القناة القديم

أسوان ضد أبو قير للأسمدة - 3.30 – ملعب أسوان

الداخلية ضد السكة الحديد - 3.30 – ملعب اتحاد الشرطة الرياضي

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت أسماء حكام مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين والتي تشهد 9 مواجهات بواقع 6 يوم الخميس و3 يوم الجمعة.

جاءت اختيارات الحكام والمراقبين والمواعيد والملاعب على النحو التالي:

مباريات الخميس 30 أكتوبر 2025



- لافيينا × راية (3.30 – ملعب الأسيوطي سبورت): محمود منصور (حكمًا للساحة)، محمد القراقصي ومحمود عفيف (مساعدين)، محمد طارق عبد الحكيم (حكمًا رابعًا)، هاني القماش (مقيمًا للحكام)، أحمد فريد (مراقبًا).



- مالية كفر الزيات × الإنتاج الحربي (3.30 – ملعب مالية كفر الزيات): محمد أحمد الشناوي (حكمًا للساحة)، ماجد المليجي وتوفيق محمد (مساعدين)، محمد حليم (حكمًا رابعًا)، سرور شحاتة (مقيمًا للحكام)، علاء نبيه (مراقبًا).

- ديروط × بترول أسيوط (3.30 – ملعب بني سويف): محمد ممدوح صلاح (حكمًا للساحة)، وليد حميد وسيف صبره (مساعدين) محمد علي كامل (حكمًا رابعًا)، محمد سعد (مقيمًا للحكام)، أحمد حسن أبو طالب (مراقبًا).

- القناة × مسار (3.30 – ملعب القناة القديم): وليد ناجي (حكمًا للساحة)، أحمد فرج ومحمد شفيق (مساعدين)، سيد عبيد (حكمًا رابعًا)، محمد كريم (مقيمًا للحكام)، عبد المنعم بدران(مراقبًا).



- أسوان × أبو قير للأسمدة (3.30 – ملعب أسوان): هيثم الشريف (حكمًا للساحة)، عبد الرحمن حمد ووائل فتحي (مساعدين)، أحمد خلف (حكمًا رابعًا)، صلاح عرابي (مقيمًا للحكام)، سيد دياب (مراقبًا).

- الداخلية × السكة الحديد (3.30 – ملعب اتحاد الشرطة الرياضي): جلال أحمد (حكمًا للساحة)، محمد عبد المغني ومحمد سمير(مساعدين)، أحمد عبد الجواد (حكمًا رابعًا)، حمدي شديد (مقيمًا للحكام)، محمد عبد القادر (مراقبًا).

مباريات الجمعة 31 أكتوبر 2025

- بروكسي × طنطا (3.30 – ملعب بروكسي): أحمد ماجد (حكمًا للساحة)، أحمد رشدي وأحمد السيد عبد البديع (مساعدين)، أحمد حسن (حكمًا رابعًا)، محمد فرج (مقيمًا للحكام)، أيمن عبد القوي (مراقبًا).

- الترسانة × بلدية المحلة (3.30 – ملعب حسن الشاذلي): الدولي أحمد الغندور (حكمًا للساحة)، عبد العزيز محسن وماجد السنباطي (مساعدين)، حسني سلطان (حكمًا رابعًا)، عجيز الشرباصي (مقيمًا للحكام)، صلاح علي (مراقبًا).



- المصرية للاتصالات × المنصورة (2.30 – ملعب كلوب ون): أحمد عبد السميع (حكمًا للساحة)، أحمد طارق موسى ومحمد أحمد حسين (مساعدين)، طارق عبد السلام (حكمًا رابعًا)، عزت الكاشف (مقيمًا للحكام)، هاني العنتبلي (مراقبًا).

