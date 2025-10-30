قوات الدعم السريع تعتدي على موظفي الهلال الأحمر في دارفور (فيديو)

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق جانبا من اعتداء وتنكيل قوات الدعم السريع على موظفي الهلال الأحمر في إقليم دارفور بالسودان.

ويظهر في الفيديو أحد عناصر الدعم السريع وهو يحمل عصا ويقوم بضرب متطوعي الهلال الأحمر.

لقطات توثق جانبًا من اعتداء وتنكيل قوات الدعم السريع على موظفي الهلال الأحمر في إقليم #دارفور بالسودان.#تفاعل ليصل إليك كل جديد pic.twitter.com/5NNCuPs5l9 — TRT عربي (@TRTArabi) October 29, 2025

وأعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن خمسة متطوعين من الهلال الأحمر السوداني لقوا مصرعهم أثناء أداء مهامهم الإنسانية في مدينة بارا بولاية شمال كردفان، بينما لا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين.

وأوضح الاتحاد في بيان أن الضحايا كانوا يرتدون سترات الهلال الأحمر، والتي يفترض أنها توفر الحماية الكافية للعاملين في المجال الإنساني، إضافة إلى حملهم بطاقات هوية رسمية صادرة عن الفرع المحلي للاتحاد.

وحذر البيان من أن “أي اعتداء يستهدف الفرق الإنسانية يعد أمرا مرفوضا تماما”.

وتشهد ولاية كردفان، الغنية بموارد النفط، مواجهات عنيفة ضمن الحرب الأهلية المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت السبت الماضي سيطرتها مجددا على مدينة بارا الاستراتيجية، التي تقع عند تقاطع طرق رئيسي يربط بين الخرطوم ودارفور، وسط تصاعد المخاوف بين وكالات الأمم المتحدة من مستوى العنف الموثق في المنطقة

