هجوم روسي واسع استهدف منشآت الطاقة في عدة مقاطعات بأوكرانيا

أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن البلاد تعرضت لهجوم روسي واسع استهدف منشآت الطاقة في عدد من المقاطعات، من بينها العاصمة كييف.

وقالت الوزارة في بيان رسمي: إن الهجوم نُفذ باستخدام صواريخ ومسيرات، ما أدى إلى أضرار في البنية التحتية لقطاع الكهرباء في بعض المناطق، دون أن تكشف عن حجم الخسائر بشكل دقيق.

زيلينسكي: أوكرانيا تعمل على حزم عقوبات جديدة ضد روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن أوكرانيا تواصل إعداد حزم جديدة من العقوبات تستهدف القطاع الصناعي العسكري الروسي، بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو ووقف استمرار الحرب.

تنسيق مع الولايات المتحدة

وأشار زيلينسكي إلى أن الولايات المتحدة اتخذت خطوات مؤثرة ضد شركات النفط الروسية، مؤكدًا أن أوكرانيا تعمل بالتوازي على إغلاق جميع القنوات التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات المفروضة.

الوضع على الجبهات العسكرية

وأضاف الرئيس الأوكراني أن بلاده تواجه صعوبة بالغة على جبهة بوكروفسك، لكنه شدد على أن استمرار الحرب مرهون بقرار روسيا بإنهاء العمليات العسكرية ووقف الاعتداء على الأراضي الأوكرانية.

وأكد زيلينسكي على أهمية التعاون الدولي المستمر لدعم أوكرانيا وممارسة أقصى درجات الضغط على روسيا، مشددًا على أن الحل النهائي لن يتحقق إلا بإنهاء العدوان بشكل كامل.

في سياق آخر وصف نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس المشادة الكلامية التي وقعت بينه وبين فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض في فبراير الماضي بأنها "الأكثر شهرة" في مسيرته.

وصرح فالس في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" قائلا: "إن هذا الحادث على الأرجح هو الأكثر شهرة مما قمت به على الإطلاق، وسيظل الأكثر شهرة في مستقبلي".

وأشار فانس في الوقت نفسه إلى أنه وزيلينسكي قد تجاوزا بالفعل هذه الصفحة في علاقتهما، وأن الأمور بينهما عادت إلى طبيعتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.