الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المدارس تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير

طلاب المدارس
احتفلت المدارس اليوم الخميس، على مستوى الجمهورية من خلال الإذاعة المدرسية بقرب افتتاح المتحف المصرى الكبير المقرر السبت 1 نوفمبر 2025.

المتحف المصري الكبير 

ووجّه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتخصيص فقرة الإذاعة المدرسية في طابور الصباح ليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، لشرح القيمة الحضارية والتاريخية للمتحف المصري الكبير، ودوره في صون الهوية المصرية وتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب، وذلك بمناسبة قرب افتتاحه يوم السبت المقبل.

 

التعليم: منح طلاب مصر شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما في البرمجة والذكاء الاصطناعي

قبل ساعات من افتتاحه، اختصاصات مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير

وأكد عبد اللطيف أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على ربط العملية التعليمية بواقع الدولة المصرية وترسيخ وعي الطلاب بأهمية الحفاظ على التراث المصري باعتباره امتدادًا لإبداع الإنسان المصري عبر العصور.

الجريدة الرسمية