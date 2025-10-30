المدارس تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير

احتفلت المدارس اليوم الخميس، على مستوى الجمهورية من خلال الإذاعة المدرسية بقرب افتتاح المتحف المصرى الكبير المقرر السبت 1 نوفمبر 2025.

المتحف المصري الكبير

ووجّه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتخصيص فقرة الإذاعة المدرسية في طابور الصباح ليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، لشرح القيمة الحضارية والتاريخية للمتحف المصري الكبير، ودوره في صون الهوية المصرية وتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب، وذلك بمناسبة قرب افتتاحه يوم السبت المقبل.

وأكد عبد اللطيف أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على ربط العملية التعليمية بواقع الدولة المصرية وترسيخ وعي الطلاب بأهمية الحفاظ على التراث المصري باعتباره امتدادًا لإبداع الإنسان المصري عبر العصور.

