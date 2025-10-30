تنفيذ 5 آلاف شقة بمشروعي ديارنا وسكن مصر بالعبور الجديدة

كشف المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عن نسب الإنجاز ومتابعة سير العمل بعدد من المشروعات بالمدينة.

وأشار إلى تنفيذ عمارات الطابع الحديث التي تضم 78 عمارة بإجمالي 1872 وحدة سكنية وتفقد مشروعات المرحلة السادسة التي تضم 125 عمارة، ومشروع "الإسكان الأخضر" الذي يضم 143 عمارة، إلى جانب مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط المكون من 99 عمارة بإجمالي 2574 وحدة سكنية في الحي 37.

ولفت "مراد" إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة لتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المجتمع، وتحقيق مفهوم التنمية المستدامة وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات.

وشملت الجولة كذلك منطقة "سكن مصر" التي تضم 130 عمارة بإجمالي 3120 وحدة سكنية، حيث تفقد رئيس الجهاز مستوى أعمال الزراعة والنظافة والصيانة، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة وسبل تطويرها بما يليق بالمظهر الحضاري للمدينة.

وأكد المهندس محمود مراد خلال الجولة على ضرورة الاهتمام المستمر بالمسطحات الخضراء، والالتزام بالمتابعة اليومية لأعمال الصيانة والتجميل، مشددًا على تنويع الزراعات وتوزيعها بشكل جمالي متناسق يُبرز الوجه الحضاري والجمالي للمدينة ويجعلها متنفسًا طبيعيًا يليق بالمواطنين وقاطني العبور الجديدة.

وفي ختام الزيارة، شدد "مراد" على استمرار برامج المتابعة الميدانية الدورية لمختلف قطاعات المدينة، مؤكدًا أن الهدف هو تسريع وتيرة الإنجاز وتقديم مستوى خدمي وعمراني يليق بمدينة العبور الجديدة كمجتمع حضاري واعد يجسد رؤية الدولة للتنمية العمرانية الحديثة.

