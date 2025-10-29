الخميس 30 أكتوبر 2025
اقتصاد

البورصات الخليجية تختتم تعاملات الأربعاء على ارتفاع

البورصة
البورصة

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن البورصات الخليجية أغلقت اليوم صاعدة بشكل جماعي، ترقبا لقرار الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الفائدة والتي تم خفضها مساء اليوم بـ 25 نقطة أساس، حيث تفاعلت الأسواق الخليجيه بالإيجاب ومالت للتواجد في المنطقة الخضراء.


ففي المملكة العربية السعودية


ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.15% وتقدر بـ 16 نقطة ليصل إلى 11689 نقطة بقيم تداول تجاوز 7 مليار ريال.


وفي الكويت


انخفض مؤشر الكويت 50 هامشيا حيث انخفض بنسبة 0.1% وهي أقل من نقطة ليثبت المؤشر عند 8763 نقطة بقيم تداول تجاوز 45 مليون دينار.


وفي الإمارات 


تواجدت مؤشرات الأسواق بالكامل في المنطقة الخضراء حيث ارتفع موشر سوق دبي بنسبة 0.03% وتقدر بـ 3 نقاط ليصل إلى 6069 نقطة كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.16% وتقدر بـ 16 نقطة ليصل إلى 10180 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليار درهم.


وتتفاعل الأسواق مع خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة لارتباط تسعير البترول بالدولار وهو ما يؤدي إلى ثبات قيمة عملات العديد من الدول الخليجية أمام الدولار.

