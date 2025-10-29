خارجية النواب تناقش تعديل قانون فرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج

تناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب خلال اجتماعها غدا الخميس، برئاسة النائب كريم درويش، رئيس اللجنة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج.

رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج

وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أوصت بتعديل القانون رقم 212 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 214 لسنة 1982 والخاص بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج، ضمن توصياتها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، عن السنة المالية 2023/2024.

تمويل مباني وزارة الخارجية

وتهدف التوصية المتعلقة بالهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، لزيادة الرسم المقرر حتى يواكب الزيادات الكبيرة في أسعار شراء المباني والصيانات التي تتم، والإيجارات التي تدفع في الخارج وأيضًا لمواكبة التغير في أسعار الصرف الحالية.



