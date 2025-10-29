الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحبس سنة للراقصة ليندا بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة الراقصة ليندا مارتينو، بتهمة نشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءات جنسية، والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي بالحبس سنة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد رصدت انتشار مقاطع فيديو لراقصة تظهر بشكل غير لائق وترتدي ملابس كاشفة وتقوم بحركات جنسية.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وأُحيل البلاغ إلى نيابة وسط القاهرة التي باشرت التحقيقات، قبل أن تحال القضية إلى المحكمة الاقتصادية تمهيدًا لمحاكمتها.

وخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة جميع الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها تمارس عملها في إطار قانوني وبشكل مصرح به من الجهات المختصة. 

وذكرت في أقوالها: "أنا معايا تصاريح بمزاولة المهنة، وكل الفيديوهات المنتشرة على السوشيال ميديا عادية، ودي بدل رقص مصرح بيها وما فيهاش أي حاجة مخالفة أو خارجة عن الآداب العامة".

وأضافت ليندا أن بعض مقاطع الفيديو تم اجتزاؤها أو التلاعب بها على الإنترنت، مشيرة إلى أن ظهورها ببدل الرقص لا يختلف عن أي عروض فنية مرخصة تقدم في الحفلات والفنادق، وأن الهدف من نشر تلك المقاطع هو التشهير بها والإساءة لسمعتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحكمة الإقتصادية الراقصة ليندا مارتينو مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة الراقصة ليندا في قضية الفيديوهات المخلة

الأكثر قراءة

أين صوت الناس في لجان الشيوخ!

حركة المحليات، تفاصيل تعيين ونقل رؤساء المدن والأحياء والمراكز في 11 محافظة

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة

حركة المحليات 2025، تعيين أحمد جمال الدين سكرتيرا عاما مساعدا ببنى سويف

الحبس 6 أشهر للبلوجر أوتاكا وتغريمه مليون جنيه بتهمة غسل أموال ونشر فيديوهات خادشة

"لا أنام"، لماذا طرد الجمهور فاتن حمامة من العرض الخاص للفيلم ؟!

لحظة إنقاذ مسن من الموت حرقا في شقته، والنشطاء: شجاعة ولاد البلد (فيديو)

غياب القوة الضاربة، أزمة في المصري قبل مواجهة الأهلي

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

استقرار سعر الدينار الأردني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

80 جنيها ارتفاعا، ريمونتادا الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اشتريت ذهبا لغرض الاستثمار بعد ارتفاع أسعاره، هل يجب عليه الزكاة ؟

في ذكرى مولده، حكايات أشقاء إبراهيم الدسوقي في مصر المحروسة

الإفتاء: الرشوة محرمة ومجرَّمة لأنها من أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل

المزيد
الجريدة الرسمية