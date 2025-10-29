طرق الحفاظ على زجاج السيارة من السرطان

ساعات طويلة يقضيها السائقين داخل السيارات، غير مدركين أن الأشعة الضارة الفوق بنفسجية تخترق الزجاج العادي لتصل إلى البشرة وتؤثر عليها على المدى الطويل.



ويؤكد العديد من خبراء السيارات أن استخدام أفلام العزل الحراري (Tint) عالية الجودة، والمزودة بتقنية UV Protection، يسهم في حجب ما يصل إلى 99% من الأشعة فوق البنفسجية، وهو ما يقلل بشكل ملموس من مخاطر الإصابة بسرطان الجلد، إضافة إلى دوره في الحفاظ على برودة المقصورة الداخلية وتقليل استهلاك الوقود.

ويشير الأطباء المتخصصون في الأمراض الجلدية إلى أن زجاج السيارة الأمامي والجانبي لا يوفّر حماية كافية من أشعة الشمس، خصوصًا لمن يقودون لفترات طويلة في أوقات الذروة النهارية. لذا يُنصح بتركيب أفلام حماية معتمدة، وعدم الاعتماد على الزجاج العادي مهما بدا سميكًا أو غامق اللون.



ويعتبر الحفاظ على زجاج السيارة من السرطان ليس مجرد حفاظ على المظهر أو الراحة، بل هو استثمار في الصحة والأمان. فخطوة بسيطة مثل اختيار الزجاج أو الفيلم المناسب قد تعني فرقًا كبيرًا في الوقاية من خطر صامت يتسلل كل يوم عبر الضوء.

