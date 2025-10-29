رجل في العقد الخامس ينهي حياته شنقا في ميت غمر بالدقهلية

أقدم رجل في العقد الخامس من العمر على التخلص من حياته شنقا في شارع سلكت بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

العثور على جثة أربعيني أنهى حياته شنقا

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص في العقد الخامس من عمره داخل شارع سلمت بمدينة ميت غمر.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لشخص يدعى محمود نعيم شحات محمد 45 سنة، بكفر المقدام بميت غمر، وعُثر عليه بشارع سلمت بمدينة ميت غمر.

نقل الجثة لمشرحة المستشفى الدولي

وعلى الفور، تم التحرك بالجثة بعد معاينة الشرطة لمستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

الانتحار مخالف للأديان

تجدر الإشارة إلى أن الإقدام على الانتحار أو محاولة إيذاء النفس، هو سلوك منهي عنه في كل الأديان، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، حيث قالت إن التخلص من الحياة، ليس بابا للهروب من الأزمات، مشيرة إلى أنه أمر مخالف للشرع ويعقبه حساب شديد فى الآخرة، ربما سيكون أكبر وأعظم وطأة من أي شيء قد يعانيه الإنسان في حياته الدنيا.

وحسمت دار الإفتاء الجدل حول حرمة إنهاء الحياة، في فتوى لها، مؤكدة أن الانتحار يعد حراما شرعا لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي الكريم، وإجماع عموم المسلمين، قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»، مستشهدة بما جاء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة».

