الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تكريما لعطائه العلمي والدعوي، إطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم على أحد مساجد الزقازيق

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم، فيتو

أصدر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، القرار رقم ٢٩٩ بإطلاق اسم الأستاذ  الدكتور أحمد عمر هاشم -رحمه الله- على المسجد الكائن بشارع عمر بن الخطاب أمام جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخليد أسماء رموز الفكر والدعوة من علماء الأزهر الشريف؛ تقديرًا لعطائهم وإسهاماتهم في خدمة الدين والوطن.

الأوقاف عن أحمد عمر هاشم: أفنى عمره في خدمة الدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة

ويأتي هذا القرار وفاءً وتقديرًا لعالمٍ جليلٍ من أعلام  الأزهر الشريف، وأحد كبار علماء الحديث في العصر الحديث، الذي أفنى عمره في خدمة الدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة، وأسهم بجهوده العلمية ومؤلفاته القيمة في إثراء الفكر الإسلامي وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، مما عزز مكانة الأزهر وريادته على الساحة العلمية والدعوية.

 إطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم على مسجد

وأكد وزير الأوقاف أن إطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم على هذا المسجد إنما هو تعبيرٌ عن عرفان الدولة بعطاء العلماء المخلصين الذين وهبوا حياتهم لخدمة القرآن والسنة ونشر قيم التسامح والرحمة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل سوء، وأن ينعم عليها بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف أسامة الأزهري الدكتور احمد عمر هاشم الرئيس عبد الفتاح السيسي علماء الأزهر عمر بن الخطاب محافظة الشرقية بشارع عمر بن الخطاب جامعة الزقازيق

مواد متعلقة

إطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم على مسجد المدينة المنورة بالشرقية

نجل الدكتور أحمد عمر هاشم: الرئيس السيسي قدّم نموذجًا راقيًا في الوفاء لعلماء الأزهر

نجل الراحل أحمد عمر هاشم لـ"فيتو" بعد تعيينه بالشيوخ: سأكمل مسيرة والدي في خدمة الوطن

في آخر حوار له، أحمد عمر هاشم: كتاب "إمام المحدثين" دعوة للسلام العالمي ومواجهة التطرف

الأكثر قراءة

تفاصيل تعيين ونقل رؤساء المدن والأحياء والمراكز بحركة المحليات في 11 محافظة

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

فتنة المشايخ، ماذا حدث بين نقيب القراء وأحمد نعنيع شيخ عموم المقارئ المصرية؟!

النيابة تطلب فحص هاتف المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم

مصرع مسن وإصابة شاب في تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة

تكريما لعطائه العلمي والدعوي، إطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم على أحد مساجد الزقازيق

المعارك القادمة أشد اشتعالًا، توفيق عكاشة يحذر 7 دول بالشرق الأوسط من حروب طاحنة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار الأردني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

80 جنيها ارتفاعا، ريمونتادا الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 29-10-2025

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الرشوة محرمة ومجرَّمة لأنها من أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل

تفسير رؤية الهدية في المنام وعلاقتها بفرص جديدة في الحياة

رددها كل صباح، أدعية لسعة الرزق وتيسير الأمور

المزيد
الجريدة الرسمية