وزيرة التضامن ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان جناح معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، يرافقها اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، جناح معرض " ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" الذي يقام في قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ على هامش فعاليات أعمال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الانتوساي 25".

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على لقاء العارضين والعارضات المشاركين في المعرض، مشيدة بجودة المنتجات المعروضة، ومؤكدة أهمية تواجد معرض " ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"في تلك المحافل الدولية، وذلك لتسويق المنتجات الحرفية اليدوية التي تتميز بجودة عالية.

وكانت الدكتورة مايا مرسي قد شاركت في افتتاح فعاليات أعمال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الانتوساي"، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ.

وشهد الافتتاح حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفيتال دي ريجو، الرئيس الحالي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية "الانتوساي" رئيس محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، والدكتورة مارجريت كراكر، الأمين العام لمنظمة الانتوساي ورئيس محكمة المراجعة بجمهورية النمسا الاتحادية، وبمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الرقابية من مختلف دول العالم.

وتسلمت مصر ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات رسميًا خلال الجلسة الافتتاحية رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة " الانتوساي" لمدة ثلاث سنوات قادمة، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل الرقابي المشترك على المستوى الدولي.

