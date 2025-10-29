الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أخبار مصر

وزيرة التضامن تشارك في فعاليات مؤتمر المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

وزيرة التضامن تشارك
وزيرة التضامن تشارك في مؤتمر منظمة اجهزة الرقابة، فيتو
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في افتتاح فعاليات أعمال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنكوساي 25"، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ.

وشهد الافتتاح حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية "الانتوساي" رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وفيتال دي ريجو، الرئيس السابق للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية "الانتوساي" رئيس محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، والدكتورة مارجريت كراكر، الأمين العام لمنظمة الانتوساي ورئيس محكمة المراجعة بجمهورية النمسا الاتحادية، وبمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الرقابية من مختلف دول العالم.

ويُعد المؤتمر أبرز تجمع عالمي في مجال الرقابة المالية العامة، ويأتي بمشاركة نحو 195 جهازًا رقابيًا من مختلف دول العالم، حيث يُعقد المؤتمر كل ثلاث سنوات لبحث القضايا ذات الأولوية وتبني قرارات وتوصيات توجه عمل الأجهزة العليا خلال المرحلة المقبلة.

وتكتسب دورة شرم الشيخ أهمية خاصة، إذ تأتي في ظل تحولات اقتصادية عالمية عميقة وتحديات مالية معقدة، ما يجعل من مناقشة دور الرقابة ومواكبة التكنولوجيا ضرورة ملحة. 

وتسلمت مصر ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات رسميًّا خلال الجلسة الافتتاحية رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي" لمدة ثلاث سنوات قادمة، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل الرقابي المشترك على المستوى الدولي.

