بدء محاكمة سوزي الأردنية وأوتاكا وليندا في اتهامهم ببث فيديوهات خادشة للحياء

بدأت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، نظر جلسة محاكمة التيك توكرز سوزي الأردنية وأوتاكا وليندا في اتهامهم ببث فيديوهات خادشة للحياء، ووصل المتهمون إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة.

محاكمة البلوجر سوزي الأردنية

كانت نيابة القاهرة الجديدة أمرت بإحالة البلوجر سوزي الأردنية للمحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامها بالتورط في جريمة غسيل أموال من خلال نشاطها على المواقع الإلكترونية ونشر فيديوهات تسيء للمجتمع.

وجاء في أمر الإحالة، أنه ورد بلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول والثابت به حضور المبلغ ع. م. أ.، والذي أبلغ بتضرره من المتهمة مريم أيمن محمد الدسوقي وشهرتها سوزي الأردنية، وذلك لنشرها محتوى على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” بالتعدي فيه على قيم ومبادئ المجتمع المصري وانتهاكها لحرمة الحياة الخاصة.

كما ثبت بمحضر جمع الاستدلالات والمحرر بمعرفة أحد الضباط أثبت فيه ورد التقرير الفني والمرفق بالمحضر المحرر، والمتضمن ما رصدته المتابعة من وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” والمسمى (سوزي المستخبية el Soozz) تقوم مستخدمته بنشر مقاطع فيديو تظهر فيها بشخصها متلفظة بعبارات وألفاظ خادشة للحياء العام.

محاكمة اوتاكا

ووجهت إلى أوتاكا تهما بترويج العملة المشفرة USDT بدون الحصول على إذن من البنك المركزى، بالإضافة إلى إنشاء حساب بقصد تسهيل جريمته.

حيث أكدت التحقيقات أن تلك الجريمة يعاقَب عليها بموجب نص المادة 30 والمواد 206 و225 /1 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمواد 1 و27 و38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، وفيما يخص جريمة الترويج للعملة عقوبتها غرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه، ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه، أما عقوبة المواد 1 و27 و38 من القانون 175 لسنة 2018 الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، والمصادرة لكل الأدوات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم.

