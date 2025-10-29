الأربعاء 29 أكتوبر 2025
صيانة كشافات الإنارة بشوارع دسوق استعداد لليلة الختامية لمولد ابراهيم الدسوقي

رفع كفاءة الإنارة
رفع كفاءة الإنارة بمحيط بدسوق

واصل قسم الإنارة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، أعماله الميدانية لمراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتأمينها، إلى جانب صيانة الكشافات والكابلات واستبدال المتهالك منها، وذلك للاستعداد لليلةالختامية لمولد ابراهيم الدسوقي غدا الخميس.

وتم خلال الأعمال الأخيرة الانتهاء من تنفيذ عدد من المهام الميدانية، شملت؛ صيانة عطل مفاجئ بمحول الإنارة العامة بطريق دسوق – فوه التابع للوحدة المحلية بقرية شباس الملح، وصيانة جميع الكشافات المعطلة بطريق دسوق – فوه، وكذلك صيانة كشافات طريق المستشفى العام من البدالة وحتى مزلقان طريق فوه.

وايضا إصلاح وصيانة بعض كشافات وكابلات طريق الكوبري العلوي، ورفع كفاءة الإنارة بمحيط مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، والشوارع المؤدية إلى الميدان الإبراهيمي استعدادًا للاحتفالات بالمولد، وإصلاح الأعطال المتفرقة بعدد من شوارع المدينة، منها، شارع الديب المتفرع من شارع المركز، وشارع الديب المتفرع من شارع المدارس، وشارع عبده زعلوك بالكشلة وشارع 16، وشارع الفار المتفرع من شارع الجيش.

وأكد رئيس مركز ومدينة دسوق، جمال ساطور، أن حملات الصيانة والمرور الميداني مستمرة بصفة يومية، مع التعامل الفوري مع جميع البلاغات الواردة من المواطنين سواء عبر مكتب رئيس المدينة أو مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصالات الهاتفية، وذلك لضمان استدامة خدمات الإنارة العامة وتحقيق أعلى مستوى من الأمان والإضاءة في الشوارع والميادين.

