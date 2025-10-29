الأربعاء 29 أكتوبر 2025
اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بعد تعاملات 60 دقيقة

البورصة
البورصة

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بعد مرور ساعة من بدء تعاملات اليوم الأربعاء. 

 

أداء المؤشرات

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12%  عند مستوى 38258 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى 46915 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" هبوطا   بنسبة 0.10%  عند 17238 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.11% ليصل إلى 4342 نقطة.

وفي المقابل، هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% مسجلًا 12238 نقطة، كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18%  عند 16046 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3930 نقطة.

الجريدة الرسمية