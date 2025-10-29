اليوم، جامعة حلوان تطلق فعاليات تدشين الخدمات المميكنة

تستعد جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل، لإطلاق فعاليات تدشين الخدمات المميكنة بالتعاون مع شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، اليوم الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة ١١ صباحًا وذلك بحضور الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات إي فاينانس، وعدد من قيادات الجامعة والشركة.

الخدمات المميكنة جامعة حلوان

وتبدأ الفعاليات بعزف السلام الوطني، يعقبه عرض فيديو تعريفي عن جامعة حلوان، ثم فيديو توضيحي عن الخدمات المميكنة التي سيتم تدشينها، يلي ذلك كلمات افتتاحية لكل من الأستاذ إبراهيم سرحان والدكتور السيد قنديل، ثم تُعقد جلسة نقاشية موسعة يديرها الدكتور عمرو السيد مدير مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة حول آليات تطبيق الخدمات المميكنة وأثرها على تطوير الأداء الجامعي.

وفي كلمته، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن "التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها متطلبات العصر الحديث.

وتأتي هذه الشراكة مع شركة إي فاينانس في إطار حرص الجامعة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتسهيل الإجراءات الإدارية بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة."

وأضاف: "نحن نؤمن بأن الاستثمار في التكنولوجيا هو استثمار في المستقبل، وأن الخدمات المميكنة ستُحدث نقلة نوعية في منظومة العمل داخل الجامعة، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز."

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو السيد، مدير مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة حلوان، أن "المشروع يهدف إلى دمج أحدث الحلول الرقمية في البنية التحتية للجامعة، وتوفير منصات إلكترونية متكاملة تُمكّن الطلاب من الحصول على خدماتهم بسهولة ويسر، بدءًا من التسجيل وحتى التخرج."

وأشار إلى أن "المركز يعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الأنظمة الإدارية والأكاديمية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية، ويُسهم في بناء نموذج جامعي رقمي يحتذى به."

