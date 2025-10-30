رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يشدد على سرعة استكمال الأعمال المتبقية من المرافق

عقد المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، اجتماعًا مع عدد من ممثلي سكان منطقة بيت الوطن، لمناقشة عدد من الموضوعات الخدمية والتنموية بالمنطقة.

بحضور المهندس محمود الدسوقي نائب رئيس الجهاز لقطاع المرافق.



وخلال الاجتماع، أوضح رئيس الجهاز أن الجهاز يقوم حاليًا بتنفيذ الطرق الداخلية وربط بعض الطرق بالطريق الأوسط، على أن يتم الانتهاء منها بعد استكمال أعمال المرافق وأعمال المرافق تم الانتهاء منها بنسبة كبيرة داخل الأحياء وشركة الغاز تنفذ حاليًا الخط الرئيسي المغذي للمنطقة، وتركيب وتشغيل أعمدة الإنارة سيتم بالتزامن مع الانتهاء من أعمال الطرق والتواجد الأمني سيتم تعزيزه تدريجيًّا مع تزايد الكثافة السكانية.



وأكد رئيس الجهاز حرصه على المتابعة المستمرة لجميع الأعمال لتحقيق مستوى خدمي يليق بسكان بيت الوطن ومدينة القاهرة الجديدة.

عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عددًا من الاجتماعات الهامة مع مسئولي الإدارات المعنية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات والمشروعات الجارية، وذلك بحضور نواب ومعاوني رئيس الجهاز، ورئيس الإدارة المركزية للشئون العقارية، ومديري الإدارات المختصة.

وخلال الاجتماعات، أكد رئيس الجهاز أهمية سرعة استكمال الأعمال المتبقية من المرافق وتمهيد الطرق وتسليم الأراضي وفق جداول زمنية محددة، مع المتابعة اليومية لتنفيذ خطة التسليم والتنسيق المستمر بين الإدارات المختلفة لتذليل أي عقبات قد تعيق التنفيذ، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن.

كما عقد رئيس الجهاز اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الأمانات الفنية لمناقشة سير العمل في ملف تقنين الأوضاع، ومتابعة آليات تطوير الأداء خلال الفترة المقبلة، حيث شدد على ضرورة الالتزام بالرد العاجل على الاستفسارات وعدم التأخر في إنهاء الإجراءات، مع التدقيق الكامل في البيانات المقدمة والمراجعة القانونية الدقيقة لكافة الملفات، بما يضمن تحقيق الشفافية والانضباط في الأداء.

وشدد رئيس الجهاز على سرعة إنجاز معاملات المواطنين بدقة وكفاءة وضرورة تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين جميع الإدارات لتحقيق مستهدفات التنمية وتقديم نموذج إداري متطور يعكس الصورة الحضارية للجهاز والمدينة.

واختتم رئيس الجهاز بالتأكيد على أن العمل الميداني والمتابعة المستمرة هما الأساس في تحقيق إنجازات واقعية على الأرض، مشيدًا بجهود فرق العمل المختلفة، وداعمًا لمزيد من الانضباط والالتزام بروح الفريق الواحد.

