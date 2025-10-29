الأربعاء 29 أكتوبر 2025
محمد سامي: "أمي مسحت بكرامتي الأرض بسبب إعلان فيلم" (فيديو)

محمد سامي
محمد سامي

كشف المخرج محمد سامي عن موقف طريف جمعه بوالدته إثر إعلان أحد أفلامه، والذي أثارت والدته انتقادات بشأنه، لكنه وصف موقفها بالداعم والمحترم دائمًا.

وقال سامي خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي: "أمي مستحيل تصغرني وهي دايمًا بتدعمني، مستحيل تقلل من قدري قدام الناس، لكن في إعلان فيلم فيه ألفاظ أخذت مكالمة منها، والله العظيم مسحت بكرامتي الأرض. 

وتابع: هي تحب الدراما والقصة، وكل جملة تقول: دي لازمتها إيه؟ مثلًا مشهد خناقة، تسألني: ليه؟ لكنها عمرها ما انتقدتني قدام حد، وده بيني وبينها يجعلني أحس بالتواضع والاحترام".

 

وأضاف سامي عن والده: وأنا صغير سبت البيت كتير لأن والدي كان معترض أني أبقى فنان، وكنت ساعتها بحس أنه قاسي وصعب، بس لما كبرت تعلمت منه كل حاجة، وهو جزمته فوق راسي.

محمد سامى المخرج محمد سامي

الجريدة الرسمية