الائتلاف المصري لحقوق الإنسان ينفذ تدريبًا لمتابعي انتخابات البرلمان في المنيا

نظّم الائتلاف المصري للتنمية وحقوق الإنسان امس الاثنين بمحافظة المنيا، تدريبًا متخصصًا لمتابعي انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمقر جمعية رابطة المرأة العربية – وحدة الدعم بحري أمام مستشفى حورس.

تدريب متابعي انتخابات البرلمان

يأتي هذا التدريب ضمن خطة الائتلاف لتأهيل كوادر المجتمع المدني في مختلف المحافظات، استعدادًا لمتابعة مجريات العملية الانتخابية بمراحلها كافة، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والمشاركة المجتمعية الواعية في هذا الاستحقاق الوطني.

أدار البرنامج التدريبي عماد الدرمللي، أحد خبراء الائتلاف في قضايا حقوق الإنسان والمتابعة الميدانية، الذي استعرض مهام المتابعين وأدوارهم خلال مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من فترة الدعاية مرورًا بعمليتي الاقتراع والفرز وحتى إعلان النتائج.

منهجية التدريب

وأكد “الدرمللي” أن الائتلاف يعتمد في برامجه التدريبية على منهجية علمية ومهنية تستند إلى المعايير الوطنية والدولية في متابعة الانتخابات، مشددًا على أهمية التزام المتابعين بالحياد والدقة والموضوعية في توثيق الملاحظات والمشاهدات.

كما أشار إلى أن مشاركة منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن المتابعة الإيجابية تُسهم في دعم مسار التطور الديمقراطي.

وشهد التدريب حضورًا واسعًا من ممثلي الجمعيات الأهلية وشباب المتطوعين من محافظات الصعيد، الذين تفاعلوا مع الجلسات التدريبية واستفادوا من المواد العملية حول آليات الرصد، وإعداد التقارير، والتعامل الميداني مع لجان الانتخابات.

وفي ختام الفعالية، أعلن ممثلو الائتلاف عن استمرار تنفيذ سلسلة من التدريبات المماثلة خلال الأسابيع المقبلة في مختلف المحافظات، استعدادًا لتغطية مراحل انتخابات مجلس النواب 2025 على مستوى الجمهورية.

