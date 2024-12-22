الأحد 22 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الأونروا: كل الحروب لها قواعد إلا في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قالت وكالة الأونروا، مساء اليوم الأحد، إن كل الحروب لها قواعد إلا في قطاع غزة فقد تم كسر كل القواعد.

وأضافت الأونروا: "الهجمات على المدارس والمستشفيات في غزة باتت أمرا شائعا ولا ينبغي للعالم التعود على المشهد".

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي  ارتكب 4 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و54 مصابا خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة ارتفع إلى 45 ألفا و259 شهيدا و107 آلاف و627 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

شهداء بقصف الشجاعية وجباليا النزلة

وفي وقت سابق من اليوم الأحد ذكرت تقارير إعلامية، أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم ارتفع إلى 24 شهيدًا منهم 19 شمالي القطاع.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا استهدف تجمعا للفلسطينيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.

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