حوادث

انقلاب سيارة ملاكي بالرياح التوفيقي بالقليوبية

انقلاب سيارة ملاكي،
انقلاب سيارة ملاكي، فيتو

شهد طريق بنها بلتان بعد مصنع الحلاوة بـ القليوبية بحوالي 3 كيلومتر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالرياح التوفيقي، دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

محمد عبد الجليل يكتب: مَن يُحاسِب محافظ القليوبية؟.. ​دم الطفل سليم يلطخ رداء أيمن عطية!.. ​بالوعات الموت تبتلع الأبرياء... ورئيس الحي مشغول بـ 'لم الجباية'!

القليوبية تجهز 30 شاشة عملاقة لمتابعة فعاليات افتتاح المتحف الكبير

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من هيئة الإسعاف بالقليوبية بشأن انقلاب سيارة ملاكي على طريق بنها بلتان في الرياح التوفيق  بعد مصنع الحلاوة بحوالي 3 كيلومتر.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم استخراج السيارة بواسطة قوات الدفاع المدني، دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار مراقبة الموقع واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين وتنظيم الحركة المرورية في المنطقة.

