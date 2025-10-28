الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخلاء سبيل 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.


كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية ومؤسساتها.


تحقيقات موسعة
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نشر أخبار كاذبة جماعة إرهابية محظورة الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة النيابة العامة جماعة الإخوان الارهابية

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة 59 متهما في قضية الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

19 نوفمبر أولى جلسات محاكمة 40 إخوانيا بتهم نشر أخبار كاذبة

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية حاسمة لتكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور

تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية منصة FBC الإلكترونية

وفد مجلس الكنائس العالمي يشكر السيسي على جهود مصر في الأزمة السودانية

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى

غلق محلات بيع الاسكوتر الكهربائي بفرمان من محافظ القاهرة، اعرف السبب

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقتها بالضغوط النفسية والشعور بالتعاسة

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

عباقرة ولكن مجهولون، الأسود بن سريع التميمي مدح الرسول وفرَّ من الفتنة

المزيد
الجريدة الرسمية