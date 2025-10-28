الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
سفير أستراليا يشيد بالعلاقات مع مصر: ثاني أكبر شريك تجاري بأفريقيا

سفير استراليا بالقاهرة
سفير استراليا بالقاهرة،فيتو

قال سفير أستراليا بالقاهرة، أكسل وابنهورست: إن التفاهم الثقافي والروابط الشعبية بين أستراليا ومصر مهم جدًّا.

وأكد وابنهورست، في كلمته خلال حفل الاستقبال الذي نظم في مقر إقامته بالقاهرة للاحتفال بالعيد الوطني لبلاده ومرور 75 عاما، على العلاقات الدبلوماسية مع مصر، والتزام بلاده بتعزيز علاقاتها الراسخة مع مصر، خاصة في مجال التبادل الثقافي.

وشدد على أن العلاقات بين أستراليا ومصر تقوم على تطلعات مشتركة، بدءًا من التبادلات التعليمية التي تُمكن قادة المستقبل، ووصولًا إلى التعاون التجاري الذي يُحفز النمو الاقتصادي.

كما أشار إلى أن مصر تعد ثاني أكبر شريك تجاري لأستراليا في أفريقيا، حيث تبلغ قيمة التجارة الثنائية الآن 900 مليون دولار سنويًا.

وكانت السفارة الأسترالية في القاهرة، احتفلت بالذكرى الـ75 للعلاقات الدبلوماسية مع مصر بتعاون موسيقي فريد من نوعه، وهو العرض العالمي الأول لأوركسترا "إلى أولئك المتروكين خلفًا" للملحن الأسترالي لي برادشو.

 

