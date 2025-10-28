الأعلى للآثار وجامعة بانتيون سوربون الفرنسية يبدآن ترميم منطقة الدير الأثرية بالخارجة

بدأ المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع جامعة بانتيون سوربون - باريس 1 الفرنسية أعمال المسح الأثري وأعمال الحفائر والترميم التي تنفذها البعثة الفرنسية بالتنسيق مع الإدارة العامة للآثار المصرية بالوادي الجديد في منطقة الدير الأثرية شمال مدينة الخارجة، والتي تستمر أعمالها حتى نهاية شهر ديسمبر القادم.

تستمر بعثات الآثار الأجنبية والمصرية في الوادي الجديد في أعمال المسح والحفائر في عدة مواقع، حيث بدأت بعثة فرنسية أعمالها في منطقة الدير الأثرية، فيما شهدت الفترة الأخيرة اكتشافات مهمة لبعثة أثرية مصرية في منطقة عين الخراب بمدينة الخارجة، بما في ذلك بقايا مدينة سكنية رئيسية وكنيستين، مما يعكس تاريخ المنطقة في العصور المختلفة.

شُيّد الدير على بقايا حصن روماني يرجع للعام الأول الميلادي، حيث كان نقطة دفاع على درب الأربعين، وفي الفترة القطبية شُيّدَ الدير الموجود في القرن السادس الميلادي بالطوب اللبن على ربوة عالية ويتكوّن الدير من 3 طوابق، الأوّل والثاني منه يضم "قلايات" – "القلاية" هي غرفة معيشة الرهبان، وأما الطابق الثالث فيضم كنيسة مشيدة على طراز "البازليكا" وهو طراز معماري قبطي في بناء الكنائس، ولم يتبقَ من كنائس الدير إلا الكنيسة الموجودة في الاتجاه الشرقي من الدير.

ويذكر أن منطقة الدير الأثرية عبارة عن دير مسيحي يقع على بعد 7 كيلومترات من مدينة الخارجة في اتجاه الشمال، وتحديدًا نهاية منحدر جبل الطير شمالي مقابر البجوات الأثرية بحوالي 1 كيلومتر، ومبني على مساحة 600 متر تقريبًا، يحمل اسمًا إسلاميًا، ويرجع عمره إلى القرن السادس الميلادي.

