الإثنين 27 أكتوبر 2025
بتول الحداد تطلب الدعاء لوالدها بعد خضوعه لجراحة قلب مفتوح

يخضع والد الفنانة الشابة بتول الحداد لجراحة قلب مفتوح بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وطلبت بتول من متابعيها الدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتبت بتول عبر خاصية الاستوري على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، منشورا قالت فيه: "أرجو منكم الدعاء لوالدي العزيز الذي دخل غرفة العمليات لإجراء قلب مفتوح. أسأل الله أن يسهل عليه كما يسهل على الجميع، وأن يمنّ عليه بالشفاء ويقومه لنا سالمًا".

يذكر أن بتول الحداد شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل وتقابل حبيب، والذي حقق نجاحا كبيرا، حيث دارت أحداثه في إطار اجتماعي.

 

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله ومحمود ياسين وإنجي كيوان ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.

