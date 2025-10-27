بعد تراجع أسعارها، مواصفات سيارات بايك X7 موديل 2025

سيارات بايك… شهدت منذ قليل سيارات بايك تراجعا كبيرا في أسعار سيارتها بايك X7، بقيمة مالية تصل نحو 195 ألف جنيه داخل المعارض المصرية، ومن المقرر العمل بالأسعار الجديدة بداية من اليوم الاثنين 27 أكتوبر.

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية بايك كافة الموزعين والتجار بأسعار بايك X7 داخل السوق المحلية والتي تبدأ من مليون و380 ألف جنيه ويصل سعر بايك U5 Plus" بنحو 725 ألف جنيه، ونرصد باقي الأسعار في التقرير التالي:-

مواصفات بايك X7 موديل 2025 في مصر

وحصلت سيارات بايك X7 موديل 2025 في السوق المصرية بمحرك سعة 1500 سي سي مكون من 4 أسطوانات، وبقوة 185 حصانا، وعزم دوران 305 نيوتن/متر، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

مواصفات الامن والسلامة لسيارة بايك BJ30

وسائد هوائية للسائق

-توزيع إلكتروني لقوة الفرامل

- فرامل مانعة للانغلاق

- برنامج الثبات الإلكتروني

-فرامل يد كهربائية

-نظام التحكم في الجر

- نظام الثبات على المرتفعات

- نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

-كاميرا للرؤية الخلفية

-مثبت للسرعة

-إنذار لمنع السرقة.

