خطة النواب تناقش اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي الثلاثاء المقبل

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥٤ لسنة ۲۰۲٥ بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

ويشارك في الاجتماع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والإسكان والمرافق والطاقة والبيئة بمجلس النواب.

الجلسة العامة لمجلس النواب

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة الماضية، دون تحديد موعد عودة الانعقاد، لاسيما وأن المجلس الحالي مستمر حتى يناير 2026.

وشهد مجلس النواب خلال تلك الجلسة الموافقة على قبول استقالة 4 أعضاء لتعيينهم في مجلس الشيوخ، وهم: عبد الهادي القصبي - أحمد العوضي - ميرال الهريدي - عماد خليل.

وشهدت الجلسة العامة الموافقة نهائيا على تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

