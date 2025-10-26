الأحد 26 أكتوبر 2025
أخبار مصر

3 قطع أثرية تعرض لأول مرة بالمتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن المتحف المصري الكبير سيعرض عددا من القطع الأثرية التي تعرض لأول مرة في التاريخ، وخاصة في قاعتي توت عنخ آمون، حيث ستعرض المجموعة الأثرية الكاملة للملك الذهبي منذ لحظة اكتشافها في الأقصر عام 1922.
 

الرومان الذي سيتم عرضه بالمتحف المصري الكبير 
الرومان الذي سيتم عرضه بالمتحف المصري الكبير 

المجموعة الأثرية للملك توت عنخ آمون 

وأوضحت المصادر أن المتحف المصري الكبير سيعرض القلادة النباتية للملك توت عنخ آمون، كما يعرض قطع حقيقية من الرمان والنبق التي تم اكتشافها داخل مقبرة الملك الذهبي في الأقصر منذ عام 1922.


ومن المقرر أن تعرض قاعتي توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير، والذي يتم افتتاحه في الأول من نوفمبر المقبل 5300 قطعة أثرية سيتم عرضها بشكل كامل لأول مرة في التاريخ، بما فيها العجلات الحربية.

المتحف المصري الكبير أيقونة جديدة على أرض الفراعنة

ويُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف أثري في العالم مخصص للحضارة المصرية القديمة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تغطي مختلف العصور التاريخية، من بينها المجموعة الكاملة لآثار الملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة بالكامل في مكان واحد.
 

كما يضم المتحف قاعات عرض ضخمة، ومركزًا عالميًا للبحوث الأثرية، ومناطق ترفيهية ومطاعم ومراكز تسوق لخدمة الزوار.

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح حضور عدد من قادة الدول والشخصيات العالمية ووزراء الثقافة والسياحة، إلى جانب تغطية إعلامية ضخمة من مختلف وسائل الإعلام الدولية.
 

ويُتوقع أن يسهم افتتاح الممشى والمتحف معًا في تنشيط حركة السياحة إلى مصر، ورفع تصنيف القاهرة الكبرى كوجهة ثقافية وسياحية عالمية.

 

