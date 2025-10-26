الصحفيين تعلن بدء تلقي طلبات الأعضاء الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2026

أعلنت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلى، عن تلقي طلبات الزميلات، والزملاء أعضاء النقابة الراغبين في أداء مناسك الحج، اعتبارًا من غدا الإثنين الموافق 27 أكتوبر الجارى حتى الخميس الموافق 6 نوفمبر.

تفاصيل رحلة الحج بنقابة الصحفيين

وأكدت اللجنة أنه وفقا لضوابط اللجنة الوزارية للحج سيتم تنفيذ الحصة المخصصة للنقابة من خلال إحدى شركات السياحة بمستوى "اقتصادي تحسين" شامل الوجبات (إفطار + عشاء) طوال فترة الرحلة، مشيرة الى أن الطلبات تقدم بمجمع الخدمات الصحفية بالدور الأول في مبنى النقابة.

الأوراق المطلوبة

وجاءت الأوراق المطلوبة كالآتى:

1- أصل جواز السفر (صالح لمدة عام) وصورة الرقم القومى.

2- سداد جدية الحجز للصحفي المسافر فقط بمبلغ (20 ألف جنيه).

ولفتت الى أنه وفقا للضوابط يُشترط عدم أداء الفريضة من قبل طوال حياته، وأن الأولوية للصحفيين المسافرين بمفردهم ثم أقارب الدرجة الأولى في حالة توافر أماكن، وأنه في حالة زيادة الطلبات عن الحصة المخصصة تُجرى قرعة علنية.

وأوضحت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، أنه يُستبعد مَن يثبت عدم استيفائه شروط وضوابط وزارة الصحة، أو وزارة الداخلية، أو وزارة الحج السعودية، ويتحمل كل الرسوم الإدارية طبقًا للضوابط الواردة في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه تُسدد باقي التكلفة عقب تحديدها من خلال ضوابط وزارة السياحة للبرنامج الاقتصادي تحسين، والتعاقد مع إحدى الشركات السياحية، مع استكمال باقي الأوراق المطلوبة، وأنه في حالة إلغاء الحجز يتحمل الحاج كل الرسوم المقررة من وزارة الداخلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.