خارج الحدود

الكرملين يهدد برد على أي استهداف للعمق الروسي

الكرملين، فيتو
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية سترد بقوة على محاولات كييف شن هجمات في عمق روسيا، مشيرا إلى أن كلمات الرئيس الروسي بشأن هذا كانت واضحة تماما.

وقال بيسكوف في حديث صحفي، معلقا على تصريحات في كييف بشأن خطط ضرب مزعوم في عمق الأراضي الروسية: "كلام الرئيس بوتين حول الرد الصاعق على محاولات توجيه ضربات إلى العمق الروسي واضح تمامًا، القوات المسلحة في البلاد سوف تتعامل بقسوة مع محاولات كييف للضرب".

 وأضاف أنه "من الواضح أنه من غير المرجح الآن أن تتمكن أوكرانيا من إنتاج صواريخ بمفردها. يمكن أن تكون الصواريخ التي تفتخر بها كييف بريطانية أو ألمانية أو إيطالية أو أي شيء آخر".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حذر سابقا من أنه في حال توجيه ضربات لروسيا بصواريخ "توماهوك"، فسيكون الرد حاسما "إن لم يكن ساحقا"، وأضاف أن "هذه محاولة للتصعيد، لكن إذا استخدمت هذه الأسلحة ضد الأراضي الروسية.. فليفكروا في الأمر".

