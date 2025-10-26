وزير الشئون النيابية: القيادة الحكيمة للرئيس السيسي حمت مصر من الزلل

وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التهنئة لمجلس الشيوخ، أغلبية ومعارضة ومستقلين، بعد تشكيلٍ اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، قائلا:إنه يعكس انتظام إدارته واستقرارها.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن المرحلة التي يبدأها مجلس الشيوخ، اليوم بتشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها، تمثل انطلاقة جديدة لعملٍ برلمانيٍ ثريٍ ومثمرٍ بإذن الله، يقوم على الحوار الجاد، والرأي الرشيد، والمصلحة الوطنية العليا.

أهمية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

وأوضح أن اللجان النوعية تمثل القلب النابض للعمل البرلماني، وتعتبر ميدان الدراسة والبحث المتعمق، وصاحبة الدور الأصيل في إعداد الرأي المتوازن والمستنير الذي ينهض على أسس علمية راسخة، يسهم في دعم مسيرة الوطن نحو البناء والتنمية.

تواصل الحكومة مع مجلس الشيوخ

وأعلن تأكيد الحكومة على حرصها الدائم على استمرار التعاون البنّاء والتنسيق الكامل مع مجلس الشيوخ، ومع لجانه النوعية، تحقيقًا لما نص عليه الدستور من تكاملٍ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في إطارٍ من الاحترام المتبادل والفصل المتوازن بين السلطات بحيث نمضي سويًا بعزم وثقة للوفاء بشرف المسئولية التي طوق بها الشعب أعناقنا، لنؤكد له أننا عين له لا عين عليه.

وقال: ‎إنني على يقين بأننا سنواصل معًا أداء الرسالة، وحمل الأمانة لتحقيق النتائج المرجوة، عاقدين العزم ومُجددين العهد لقائد المسيرة الوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن نكون خلف قيادته الحكيمة التي حمت مصر من الزلل في كثير من المهاوي.

واختتم وزير الشئون النيابية: سائلين الله عز وجل أن يُمدَهُ بمددٍ من عنده وأن يُبارك خُطاه، لتظل مصرَنا العزيزة قوية في وحدة أبنائها ووسطية فكرها صادقة في إخلاص نوابها.

