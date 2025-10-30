"مبادئ باريس" تحسم تصنيف "القومي لحقوق الإنسان"، المجلس يسعى للحفاظ على البقاء في الفئة A

في مسيرة الأمم، تبقى حقوق الإنسان هي البوصلة الأخلاقية التي تُقاس بها درجة تحضّر الشعوب ومقدار اقترابها من العدالة والمساواة.

وحين اختارت مصر مطلع الألفية الجديدة أن تُحوّل خطاب حقوق الإنسان من مجرد شعارات إلى ممارسة مؤسسية، جاء تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2003 ليكون علامة فارقة في بناء هذا المسار، كجسرٍ بين الدولة والمجتمع، وبين الداخل والخارج، بين الإرادة الوطنية والمعايير الدولية.

لم يكن المجلس مجرد هيئة إدارية تُعنى بالشكاوى أو التقارير، بل تطوّر ليصبح مؤسسة وطنية مستقلة تعكس نبض المجتمع المصري، وتنفتح على العالم بلغة الحوار الحقوقي، مشاركةً في صياغة الصورة الأممية لحقوق الإنسان داخل مصر، وساعيةً لأن تكون جزءًا فاعلًا في شبكة المؤسسات الوطنية التي تشكّل اليوم الضمير الحقوقي للعالم.

منذ إنشائه، حرص المجلس على الاندماج في المنظومة الأممية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وانضم إلى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، وهو هيئة مستقلة تعمل بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، من بين مهامها تحديد تصنيف المؤسسات الوطنية المنضمة للاتحاد.

يخضع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر لتقييم تصنيفه هذه الأيام، حيث قدم تقريرا يوضح مدى تجاوبه مع التوصيات التي علقت عليها لجنة الاعتماد فيما يتعلق بمدى التزام المجلس بمبادئ باريس، وهي مجموعة من المعايير الدولية التي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 لتكون الإطار المرجعي لإنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف الدول، لضمان استقلاليتها دون تدخل حكومي أو توجيه سياسي.

تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، آلية أممية دورية يُجريها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تستند على ٣ تقارير تقدم من منظمات المجتمع المدني، ومن مكتب المفوض السامي، ومن المجلس الوطني المطروح للتصنيف

ويهدف التصنيف إلى تقييم مدى التزام هذه المؤسسات بالمعايير الدولية المعروفة باسم «مبادئ باريس» التي تُحدد وتقيس مدى الاستقلالية والشفافية والفعالية للمؤسسات في العمل الحقوقي.

ويُمنح لكل مؤسسة وطنية تصنيف دولي يعكس مدى التزامها بهذه المبادئ من خلال ثلاث فئات رئيسية:

الفئة (A): التزام كامل بمبادئ باريس، ويتيح للمجلس المشاركة الكاملة في أعمال مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

الفئة (B): التزام جزئي أو وجود ملاحظات تتطلب تحسينات مؤسسية.

الفئة (C): عدم الالتزام بالمعايير الأساسية، وهو ما يحول دون تمتع المؤسسة بعضوية فاعلة في المنظومة الأممية.

ويُعتبر هذا التصنيف مؤشرًا دوليًّا على مستوى الاستقلالية والجدية في أداء المؤسسات الوطنية، كما يعكس مكانة الدولة في منظومة الحوار الحقوقي العالمي، ويُستخدم كمرجع لتطوير الهياكل والآليات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

في أكتوبر 2006، حصل المجلس القومي لحقوق الإنسان على التصنيف (A) من اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي، ليصبح ضمن المؤسسات التي تمثل النموذج الكامل للالتزام بمبادئ باريس.

مكن هذا التصنيف المجلس من المشاركة الكاملة في أنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وأسهم في تعزيز مكانته الدولية كصوت وطني مستقل يتعامل مع قضايا الحقوق في مصر بميزان الدقة والمسئولية.

وبين عامي 2011 و2018، خضع المجلس لعدة مراجعات دورية، تأجل بعضها لأسباب تنظيمية وإجرائية. وفي مايو 2018، جُدد له التصنيف (A) مع مجموعة من التوصيات هدفت إلى تعزيز استقلاله وتطوير آليات العمل الداخلي، خاصة فيما يتعلق بـ الزيارات الميدانية لأماكن الاحتجاز، والتعامل مع الشكاوى الفردية، وضمان تمثيل أوسع للمجتمع المدني داخل تشكيل المجلس.

في النصف الثاني من عام 2023، نظرت اللجنة الفرعية للاعتماد في تحديث وضع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقررت تأجيل البت في التصنيف لمدة عام، بهدف منح الوقت الكافي للمجلس لتنفيذ التوصيات السابقة وتعزيز الجوانب المتعلقة بالاستقلالية والشفافية.

وفي عام 2024، استمر الحوار بين المجلس والتحالف العالمي حول سبل تطوير الأداء المؤسسي، مع تأكيد التحالف على أهمية الدور الذي يؤديه المجلس في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل مصر، وضرورة استمرار التعاون الفني مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لتقوية قدراته المؤسسية.

تلقت مصر عبر مجلسها القومي لحقوق الإنسان، وخلال الدورات المتعاقبة للتقييم، مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز قدرته المؤسسية وضمان توافقه الكامل مع مبادئ باريس، وركزت هذه التوصيات على ضرورة تعزيز الاستقلال المالي والإداري للمجلس بما يتيح له أداء مهامه بحرية وفعالية، وتوسيع قاعدة التمثيل داخل تشكيله ليشمل فئات أوسع من المجتمع المدني والنساء والشباب، بما يعكس التنوع المجتمعي ويعزز المشاركة.

كما دعت لجنة الاعتماد إلى تطوير منظومة تلقي الشكاوى والتحقيق فيها وفق المعايير الدولية لضمان سرعة الاستجابة والشفافية، وتعميق التعاون بين المجلس والمنظمات الأهلية لإشراكها في الجهود المشتركة لحماية الحقوق والحريات، إلى جانب مواصلة التنسيق مع الآليات الدولية والإقليمية وتبادل الخبرات مع المؤسسات النظيرة، بما يسهم في بناء قدرات المجلس وتعزيز مكانته داخل المنظومة الأممية.

ورغم ما يواجهه المجلس من تحديات، ما زال يحافظ على مكانة فاعلة داخل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية وضمن المجموعة الإقليمية الأفريقية (NANHRI)، مؤكدًا التزام مصر بالمشاركة في المنظومة الأممية للحوار الحقوقي.

استمرار المجلس القومي لحقوق الإنسان في التصنيف (A) على مدى أكثر من عقدين يُعد مؤشرًا على رغبة الدولة المصرية في البقاء داخل منظومة الحوار الأممية، والالتزام بتعهداتها الدولية في مجال تعزيز الحقوق والحريات، وأي خفض محتمل للتصنيف من الفئة (A) إلى (B) لا يعني فقدان المجلس لشرعيته الوطنية، بل يعكس الحاجة إلى مراجعة داخلية لتقوية بعض الجوانب المؤسسية، وهو أمر طبيعي في إطار آلية تقييم دورية لا تهدف إلى العقوبة بل إلى التحسين والتطوير.

تجربة المجلس القومي لحقوق الإنسان مع التصنيف الدولي تمثل نموذجًا لرحلة مؤسسة تحاول أن توازن بين المعايير العالمية والخصوصية الوطنية، بين النقد الذاتي والالتزام بالدولة، بين صوت الضمير وصوت الواقع.

ومع استمرار التعاون القائم بين المجلس ومنظومة الأمم المتحدة، يبقى الهدف الأسمى هو بناء منظومة حقوقية أكثر كفاءة واستقلالية وعدلًا، تُسهم في تقدم المجتمع المصري وتُرسخ قيم الكرامة والمواطنة وحقوق الإنسان كركائز للتنمية الشاملة.

