3 مناطق بالدقهلية تشهد كسر في مواسير مياه الطرد والشرب
شهدت محافظة الدقهلية كسر في خطوط الطرد والشرب في 3 أماكن مختلفة فيما تجري حاليا اعمال الإصلاح والمتابعة.
وشهد طريق طناح المنصورة، كسر خط مياه الشرب قطر 500 مم طريق طناح المنصورة، ويتابع المهندس متولي أحمد الطنطاوي القائم بتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية اعمال الاصلاح.
كما تابع المهندس متولي أحمد الطنطاوي القائم بتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أعمال إصلاح كسر خط طرد قطر 700 مم أسفل كوبري المرور بغرب المنصورة.
كما بدأت أعمال إصلاح كسر خط مياه الشرب قطر 500 مم بلاستيك مغذي لكفر ترعة غنيم والشيخ عطية - شربين.تحت متابعة المهندس متولي أحمد الطنطاوي القائم بتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية،
