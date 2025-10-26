الإحصاء: انطلاق البرنامج التدريبي للباحثين المشاركين في مسح صحة الأسرة

تنطلق اليوم الأحد فعاليات تدريب الباحثين الميدانيين التابعين للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استعدادًا لتنفيذ مسح صحة الأسرة المصرية 2025/2026 ( EFHS ) في الفترة من 26 أكتوبر حتى 30 نوفمبر، وذلك بمدينة مبارك التعليمية بالسادس من أكتوبر.

ويشهد فعاليات افتتاح البرنامج التدريبي كل من اللواء أكرم الجوهري نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الدكتور حسين عبد العزيز مستشار رئيس الجهاز والمشرف العام على المسح، والدكتورة فاطمة الزناتىي مستشار المسح، وعدد من قيادات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يأتي هذا التدريب في إطار استعداد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتنفيذ مسح صحة الأسرة المصرية 2025/2026، ويهدف إلى تأهيل الباحثين الميدانيين وتنمية مهارتهم الفنية في جمع البيانات، بما يضمن دقة وجودة المعلومات المستخلصة من الميدان، كما يهدف إلى تعزيز قدراتهم على تطبيق أدوات المسح وفقٌا لأعلى المعايير الإحصائية، بما يسهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لدعم رسم السياسات الصحية والسكانية وتحسين مستوى المعيشة.

يتناول البرنامج التدريبي التعريف بالمسح الصحي للأسرة المصرية، كيفية تصميم المسوح وأنواع الأسئلة، كيفية التقصى عن العمر وتعريف الأسرة المعيشية، كيفية استيفاء جدول الأسر المعيشية.

يذكر أن المسح الصحي للأسرة المصرية يهدف إلى تقديم صورة شاملة عن مختلف الجوانب المتعلقة بالأسرة المصرية بما في ذلك الصحة والسكان والتعليم ودور المرأة في سوق العمل، حيث يشكل المسح نقطة تحول في النظرة إلى قضايا السكان ويوجه الاهتمام نحو تحسين الخصائص السكانية مثل التعليم والصحة والوعى المجتمعى بدلًا من التركيز فقط على خفض معدلات المواليد، وهو ما يعكس تغييرًا جوهريًّا في سياسات تنمية الأسرة المصرية.

