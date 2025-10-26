الأحد 26 أكتوبر 2025
نبيل دعبس رئيسا للجنة التعليم بالشيوخ، وناجح جلال ونادر يوسف وكيلين

نبيل دعبس
نبيل دعبس

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة التعليم بمجلس الشيوخ عن فوز نبيل دعبس رئيسا وناجح جلال ونادر يوسف وكيلين وغادة البدوى أمين السر.

 

وكان المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، دعا اللجان النوعية بالمجلس، للانعقاد فى مقر كل لجنة لانتخاب هيئات مكاتبها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الثانية للمجلس اليوم، وذلك رفع الجلسة الأولى لمنح الأعضاء فرصة لمراجعة رغباتهم بشأن قوائم تشكيل اللجان النوعية في المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وتجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لانتخاب رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة، ثم يعقد المجلس جلسة أخرى لإعلان نتائج انتخابات اللجان بدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، وفي ضوء ذلك سيتم انتخاب 56 مقعدا في هيئات مكاتب اللجان النوعية، تمثل 14 رئيس لجنة، و28 وكيلا، و14 أمين سر.

