الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قرار عاجل من تعليم الجيزة بشأن إقرارات المدارس التجريبية

تعليم الجيزة
تعليم الجيزة

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بيانا مهما وعاجلا بشأن المتقدمين لتنسيق المرحلة الخامسة من المدارس التجريبية. 

 

المدارس التجريبية محافظة الجيزة

وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إنه في إطار حرص على تيسير الإجراءات على أولياء الأمور، وتقديرًا للظروف المختلفة التي قد تواجههم خلال فترة التقديم، تقرر مدّ فترة التقديم وتقديم الإقرارات الخاصة بالمدارس الرسمية (التجريبية).

يأتي هذا القرار تيسيرًا على أولياء الأمور، وحرصًا على منح الفرصة الكاملة للجميع لاستكمال أوراقهم والتقدم في الوقت المناسب، حفاظًا على مستقبل أبنائنا الطلاب، ودعمًا لحق كل طفل في التعليم المتميز.

مدير تعليم الجيزة يكرم عددًا من طلاب الدمج المتميزين في التعليم الفني

تعليم الجيزة: امتحانات اللغة العربية تسير بانضباط

وأكدت المديرية أنها تتابع عن كثب سير أعمال التقديم، وتعمل على توفير كل السبل لضمان الشفافية والانضباط في الإجراءات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المدارس التجريبية المدارس الرسمية محافظة الجيزة مديرية التربية والتعليم بالجيزة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة مديرية التربية والتعليم

الأكثر قراءة

نتنياهو يعيد التلميح بسيناريو التهجير إلى مصر

قرار عاجل من تعليم الجيزة بشأن إقرارات المدارس التجريبية

السعودية تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريا

محامي نوال الدجوي يكشف حالتها العقلية ويرد على الشبهة الجنائية في وفاة أحمد

210 جنيهات للكيلو القائم، أسعار الخراف في سوق السيدة زينب (فيديو وصور)

هل يأثم من ترك صيام يوم عرفة؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

الإفتاء: غدا الأربعاء غرة شهر ذي الحجة والجمعة 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى

اتحاد الكرة يتجه لتعديل موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

خدمات

المزيد

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 بالأسواق

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض قطعان 7 جنيهات واستقرار أسعار البط بالأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 27-5-2025 في الأسواق

تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

موعد أيام العشر الأوائل من ذي الحجة وعيد الأضحى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم عضة الكلب في المنام وعلاقته بوجود كثير من الحاقدين

اغتنم خير أيام الدنيا، 6 أعمال لا تفوت ثوابها خلال العشر الأوائل من ذي الحجة

هل هناك دعاء محدد في المبيت بمزدلفة؟

المزيد
الجريدة الرسمية