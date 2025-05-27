قرار عاجل من تعليم الجيزة بشأن إقرارات المدارس التجريبية

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بيانا مهما وعاجلا بشأن المتقدمين لتنسيق المرحلة الخامسة من المدارس التجريبية.

المدارس التجريبية محافظة الجيزة

وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إنه في إطار حرص على تيسير الإجراءات على أولياء الأمور، وتقديرًا للظروف المختلفة التي قد تواجههم خلال فترة التقديم، تقرر مدّ فترة التقديم وتقديم الإقرارات الخاصة بالمدارس الرسمية (التجريبية).

يأتي هذا القرار تيسيرًا على أولياء الأمور، وحرصًا على منح الفرصة الكاملة للجميع لاستكمال أوراقهم والتقدم في الوقت المناسب، حفاظًا على مستقبل أبنائنا الطلاب، ودعمًا لحق كل طفل في التعليم المتميز.

وأكدت المديرية أنها تتابع عن كثب سير أعمال التقديم، وتعمل على توفير كل السبل لضمان الشفافية والانضباط في الإجراءات.

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