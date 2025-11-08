السبت 08 نوفمبر 2025
مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 8 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بتوقيت
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة والمحافظات، فيتو
مواقيت الصلاة اليوم، عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: " من سره أن يلقى الله غدا مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى.

ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد ، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة.

 

ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ".

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية  وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

موعد أذان الظهر اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

 

موعد أذان الظهر بالقاهرة: 11:39 ص

 

موعد أذان الظهر بالإسكندرية: 11:44 ص

 

موعد أذان الظهر بأسوان: 11:32 ص

 

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

 وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة 

القاهرة: 

• الفجر: 4:46 ص 

• الظهر: 11:39 ص 

• العصر: 2:41 م 

• المغرب: 5:03 م

 • العشاء: 6:22 م

الإسكندرية: 

• الفجر: 4:52 ص 

• الظهر: 11:44 ص 

• العصر: 2:44 م 

• المغرب: 5:06 م 

• العشاء: 6:26 م

أسوان: 

• الفجر: 4:34 ص 

• الظهر: 11:32 ص 

• العصر: 2:42 م 

• المغرب: 5:05 م 

• العشاء: 6:21م

الإسماعيلية: 

• الفجر: 4:42 ص

 • الظهر: 11:35 ص 

• العصر: 2:36 م 

• المغرب: 4:58 م

 • العشاء: 6:18 م

 وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عماد الدين وأساسه، تتميز الصلاة بأهميتها الكبيرة في حياة المسلم، حيث تعتبر واجبًا يوميًا وعبادة مستمرة تربط الإنسان بربه، وتغذي روحه وتوجهه نحو الخير والصلاح. فمنذ أن فرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، أصبحت فرضًا على كل مسلم بالغ عاقل، تؤدى خمس مرات يوميًا في أوقات محددة.

 

فضل الصلاة عظيم جدًا، فهي تطهر النفس من الذنوب والخطايا، وتعمل على تهذيب الأخلاق وتقويم السلوك. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟" قالوا: "لا يبقى من درنه شيء"، قال: "فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا" (رواه البخاري). هذا الحديث الشريف يوضح كيف أن الصلاة تساهم في تنقية النفس وتطهيرها من الآثام.

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 8 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 8 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 8 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

