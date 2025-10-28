تفاصيل مسلسل أحمد العوضي في رمضان 2026

يواصل الفنان أحمد العوضي تشويق جمهوره بعمله الرمضاني الجديد لعام 2026، والذي يحمل عنوان "علي كلاي"، حيث يجسد من خلاله شخصية مختلفة تمامًا عما قدمه من قبل، لكنها لا تخلو من القوة والإصرار والعزيمة التي تميّز أدواره السابقة.

تدور أحداث المسلسل حول علي، شاب نشأ في أسرة فقيرة ويسعى لتغيير مسار حياته وتحقيق ذاته، وخلال رحلته، يتعرّف على مدربه الأساسي في الملاكمة الذي يجسده الفنان الشحات مبروك، ليبدأ مشوارًا صعبًا نحو النجومية في عالم الرياضة.

يعتمد العمل على أسلوب الفلاش باك لاستعراض المراحل الأولى من حياة علي، والعقبات التي واجهها في شبابه، والعلاقات التي خذلته ودفعته إلى سلك طريق جديد نحو النجاح، حتى يصبح بطلًا في الملاكمة.

يعمل علي في سوق التوفيقية في مجال قطع غيار السيارات، ويتزوج من فتاة طموحة تؤدي دورها الفنانة دُرّة، في زواج مصلحة قائم على الطموح لا الحب، إذ تكنّ له مشاعر قوية بينما يظل قلبه بعيدًا عنها.

وخلال الأحداث، يلتقي علي بحبه الحقيقي، الفنانة يارا السكري، لتبدأ بينهما قصة رومانسية مليئة بالتحديات، سرعان ما تتحول إلى صراع حاد بين درة ويارا، بعدما تكتشف الأولى العلاقة وتبدأ في محاربة منافستها للحفاظ على زوجها.

وكشفت مصادر خاصة لـ “فيتو” أن المطربة رحمة محسن ستغني تتر المسلسل، إلى جانب ظهورها ضمن الأحداث بشخصية مطربة شعبية تغني في ملهى ليلي، وتربطها علاقة صداقة قوية بالبطل “علي كلاي”.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، الذي أوشك على الانتهاء من كتابة جميع الحلقات باستثناء الحلقتين الأخيرتين، وتكشف الأحداث عن دخول “علي كلاي” السجن في إحدى الحلقات بعد مشاجرة عنيفة تغيّر مسار حياته.

أما الإخراج فيتولاه محمد عبد السلام، ومن المقرر أن يبدأ تصوير أولى مشاهد العمل في نوفمبر المقبل بمشاركة معظم أبطال المسلسل.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد العوضي كل من: دُرّة، يارا السكري، رحمة محسن، محمود البزاوي، وعصام السقا.

