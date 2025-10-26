أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار الأسماك اليوم الأحد في أسواق التجزئة، تباينًا ملحوظًا، مع انخفاض عدد من الأصناف الرئيسية.

سعر السمك اليوم في أسواق التجزئة بالمحافظات

وتستعرض «فيتو» أسعار السمك في أسواق التجزئة بالمحافظات، وفقًا لآخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ وهي كالآتي:

انخفاض أسعار السردين اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو السردين في أسواق المحافظات نحو 109 جنيهات، بانخفاض 8 جنيهات عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو سردين في الأسواق نحو 60 جنيها، وسجل السردين أعلى سعر له في الأسواق، نحو 160 جنيها.

انخفاض أسعار البوري وسط اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو البوري وسط في أسواق المحافظات نحو 152 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو بوري وسط في الأسواق نحو 110 جنيهات، وسجل البوري وسط أعلى سعر له في الأسواق، نحو 180 جنيها.

انخفاض أسعار البوري ممتاز اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو البوري ممتاز في أسواق المحافظات نحو 191 جنيهًا، بانخفاض 7.5 جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو بوري ممتاز في الأسواق نحو 150 جنيها، وسجل البوري ممتاز أعلى سعر له في الأسواق، نحو 220 جنيها.

ارتفاع أسعار البلطي وسط اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو البلطي وسط في أسواق المحافظات نحو 89 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو بلطي وسط في الأسواق نحو 70 جنيها، وسجل البلطي وسط أعلى سعر له في الأسواق، نحو 120 جنيها.

انخفاض أسعار البلطي ممتاز اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو البلطي ممتاز في أسواق المحافظات نحو 110 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو بلطي ممتاز في الأسواق نحو 80 جنيها، وسجل البلطي ممتاز أعلى سعر له في الأسواق، نحو 150 جنيها.

انخفاض أسعار البلطي صغير اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو البلطي صغير في أسواق المحافظات نحو 71 جنيهًا، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو بلطي صغير في الأسواق نحو 45 جنيها، وسجل البلطي صغير أعلى سعر له في الأسواق، نحو 100 جنيه.

انخفاض أسعار البياض وسط اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو البياض وسط في أسواق المحافظات نحو 120 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو بياض وسط في الأسواق نحو 90 جنيها، وسجل البياض وسط أعلى سعر له في الأسواق، نحو 150 جنيها.

انخفاض أسعار الماكريل مجمد اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الماكريل المجمد في أسواق المحافظات نحو 117 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو ماكريل مجمد في الأسواق نحو 80 جنيها، وسجل الماكريل مجمد أعلى سعر له في الأسواق، نحو 180 جنيها.

انخفاض أسعار الجمبري ممتاز اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الجمبري ممتاز في أسواق المحافظات نحو 372 جنيهًا، بانخفاض 51 جنيها عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو جمبري ممتاز في الأسواق نحو 280 جنيها، وسجل الجمبري الممتاز أعلى سعر له في الأسواق، نحو 500 جنيه.

