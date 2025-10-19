الأحد 19 أكتوبر 2025
اقتصاد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

سعر السمك اليوم، فيتو

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار الأسماك اليوم الأحد في أسواق التجزئة، تباينًا ملحوظًا، مع ارتفاع عدد من الأصناف الرئيسية، بالتزامن مع إقرار الحكومة تطبيق رفع أسعار الوقود بداية من يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.

سعر السمك اليوم في أسواق التجزئة بالمحافظات

وتستعرض «فيتو» أسعار السمك في أسواق التجزئة بالمحافظات، وفقًا لآخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ وهي كالآتي:

ارتفاع أسعار السردين اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو السردين في أسواق المحافظات نحو 123 جنيهًا، بارتفاع 14 جنيها عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو سردين في الأسواق نحو 60 جنيها، وسجل السردين أعلى سعر له في الأسواق، نحو 200 جنيه.

سعر السمك اليوم، فيتو

انخفاض أسعار البوري وسط اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو البوري وسط في أسواق المحافظات نحو 169 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو بوري وسط في الأسواق نحو 140 جنيها، وسجل البوري وسط أعلى سعر له في الأسواق، نحو 260 جنيها.

انخفاض أسعار البوري ممتاز اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو البوري ممتاز في أسواق المحافظات نحو 196جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو بوري ممتاز في الأسواق نحو 170 جنيها، وسجل البوري ممتاز أعلى سعر له في الأسواق، نحو 250 جنيها.

ارتفاع أسعار البلطي وسط اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو البلطي وسط في أسواق المحافظات نحو 96 جنيهًا، بارتفاع 7 جنيهات عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو بلطي وسط في الأسواق نحو 70 جنيها، وسجل البلطي وسط أعلى سعر له في الأسواق، نحو 120 جنيها.

سعر السمك اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار البلطي ممتاز اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو البلطي ممتاز في أسواق المحافظات نحو 114 جنيهًا، بارتفاع 8 جنيهات عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو بلطي ممتاز في الأسواق نحو 80 جنيها، وسجل البلطي ممتاز أعلى سعر له في الأسواق، نحو 150 جنيها.

ارتفاع أسعار البلطي صغير اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو البلطي صغير في أسواق المحافظات نحو 76 جنيهًا، بارتفاع 8 جنيهات عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو بلطي صغير في الأسواق نحو 30 جنيها، وسجل البلطي صغير أعلى سعر له في الأسواق، نحو 100 جنيه.

سعر السمك اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار البياض وسط اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو البياض وسط في أسواق المحافظات نحو 128 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو بياض وسط في الأسواق نحو 85 جنيها، وسجل البياض وسط أعلى سعر له في الأسواق، نحو 170 جنيها.

ارتفاع أسعار الماكريل مجمد اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الماكريل المجمد في أسواق المحافظات نحو 119 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو ماكريل مجمد في الأسواق نحو 80 جنيها، وسجل الماكريل مجمد أعلى سعر له في الأسواق، نحو 180 جنيها.

انخفاض أسعار الجمبري ممتاز اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الجمبري ممتاز في أسواق المحافظات نحو 398 جنيهًا، بانخفاض 54 جنيها عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو جمبري ممتاز في الأسواق نحو 280 جنيها، وسجل الجمبري الممتاز أعلى سعر له في الأسواق، نحو 750 جنيها.

الجريدة الرسمية