السبت 25 أكتوبر 2025
الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتعادل مع سندرلاند 1/1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد سندرلاند بنتيجة 1/1، في اللقاء الذي يجمع بينهما، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أليخاندرو جارناتشو هدف تشيلسي في الدقيقة 4، وتعادل ويلسون إيزيدور لفريق سندرلاند في الدقيقة 22.

تشكيل تشيلسي ضد سندرلاند 

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: رييس جيمس - أشبمبونج - تريفوه تشالوباه - مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز- أليخاندرو جارناتشو- بيدرو نيتو.

خط الهجوم: جواو بيدرو - مارك جويو.

موقف تشيلسي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 

الفريقان في رصيدها نفس النقاط ولكل منهما 14 نقطة بفارق خمس نقاط عن آرسنال المتصدر، وحقق كل فريق أربعة انتصارات وتعادل مرتين وخسر مباراتين.

ويتفوق تشيلسي هجوميا بتسجيل 16 هدفا مقابل تسعة أهداف لفريق سندرلاند الذي يتفوق على المستوي الدفاعي ودخل مرماه ستة أهداف بينما اهتزت شباك تشيلسي تسع مرات.

 

