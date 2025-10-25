السبت 25 أكتوبر 2025
أسعار العملات العربية والأجنبية بمنتصف تعاملات السبت في البنك المركزي

أسعار العملات في البنك المركزي ، واصلت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه خلال منتصف حركة تعاملات اليوم السبت الموافق 25 أكتوبر 2025، وذلك وفق آخر التحديثات على حركة التعاملات بحسب ما نشره موقع البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي 

سعر الشراء 47.52 جنيه. 

سعر البيع 47.65 جنيه. 

 

سعر اليورو في البنك المركزي 

سعر الشراء 55.06 جنيه.  

سعر البيع 55.23 جنيه. 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 

سعر الشراء 63.37 جنيه.

سعر البيع 63.57  جنيه. 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي 

سعر الشراء 12.66 جنيه. 

سعر البيع 12.69 جنيه. 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي 

سعر الشراء 12.93 جنيه. 

سعر البيع 12.97 جنيه.

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى 

سعر الشراء 154.97 جنيه. 

سعر البيع 155.46 جنيه.

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى 

سعر الشراء 13.02 جنيه. 

سعر البيع 13.08 جنيه.

سعر الريال العمانى فى البنك المركزى 

سعر الشراء 123.42 جنيه. 

سعر البيع 123.79 جنيه.

ويتولى البنك المركزي تحديد سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ويشرف على عمليات الصرف في البنوك التجارية، كما تساهم أسعار الصرف التي يحددها البنك المركزي في استقرار الاقتصاد وضمان التنسيق بين القطاعات المختلفة. 

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري 

أسعار العملات الأجنبية مقابل  الجنيه المصري تتأثر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بعوامل عدة، تشمل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم، تتفاوت هذه الأسعار يوميًا وقد تُنشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي أو من خلال البيانات الإعلامية التي يقدمها.

تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

تعتمد آلية تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري على مبدأ "سعر الصرف المرن"، وهو نظام يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، ويقوم البنك المركزي بتعديل سعر الجنيه بناءً على احتياجات السوق، وبالتالي تختلف أسعار الصرف بين البنوك التجارية على مستوى العملة.

متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

متابعة  أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أمر بالغ الأهمية، سواء للأفراد أو للشركات ويساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية في الاستثمار أو التجارة الدولية، كما أن تغيرات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد السلع أو الخدمات من الخارج، وكذلك على العوائد من تحويل الأموال بين الدول. 

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًّا في إدارة الاقتصاد المصري، من خلال تحديد أسعار الصرف والعمل على تحقيق استقرار مالي في البلاد، وبالتالي فإن فهم كيفية تحديد هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها يساعد الأفراد والشركات، على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية. 

 

