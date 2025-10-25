موعد تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية اعتبارا من ديسمبر المقبل، ذلك بقدرة 1500 ميجاوات.



مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي



وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحقق تقدما ملحوظا في معدلات تنفيذه، حيث بلغت نسبة إنجاز المرحلة الأولى على الجانب المصري لأكثر من 95% حتى الأول من أكتوبر الجاري.

ويعد هذا المشروع، الذي يمثل محطة بارزة في مسار التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، خطوة مهمة في تعزيز أمن الإمدادات، إلى جانب دعم صادرات الكهرباء وفتح آفاق أوسع لتجارة الطاقة عبر الحدود.



بداية تدشين وتوقيع عقود مشروع الربط الكهربائي



ويرجع توقيع عقود مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إلى شهر أكتوبر 2021، ويمتد المشروع من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مرورًا بمدينة تبوك في السعودية، وتبلغ قدرة التبادل الكهربائي في المرحلة الأولى 1500 ميجاوات، لترتفع إلى 3000 ميجاوات في المرحلة الثانية.

